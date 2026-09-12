Nigeria : Uba Sani nomme trois commissaires et 45 collaborateurs à Kaduna

Le nouvel ajustement administratif concerne notamment le ministère des Sports, les Missions spéciales et plusieurs organismes publics de l’État de Kaduna.

Le gouverneur de l’État de Kaduna, Uba Sani, a annoncé une série de nominations au sein de son administration, avec trois nouveaux commissaires, 45 collaborateurs et 40 membres de plusieurs conseils et agences publiques. Les décisions ont été rendues publiques dans un communiqué du 10 septembre de son porte-parole, Ibraheem Musa.





Ben Kure, jusqu’ici directeur général de la Kaduna State Media Corporation, prend la tête du ministère du Développement des sports. Amina Akilu Dalhat est nommée commissaire aux Missions spéciales I, tandis qu’Abdullahi Garba Abbas devient commissaire aux Missions spéciales II.





Le gouverneur a également nommé Haliru Soba, secrétaire permanent au ministère de l’Éducation, au poste de chef de cabinet adjoint chargé de l’administration. Cette réorganisation touche aussi plusieurs organismes publics de l’État de Kaduna.





Parmi les responsables désignés figurent Munir Jafaru à la présidence du Kaduna State Health Care Board et Bashir Saidu, ancien officier de l’armée de l’air, à la tête du Kaduna Vigilance Service Board. Gideon Isa Kurada a été choisi pour présider le College of Education de Gidan Waya.





Uba Sani a demandé aux nouveaux responsables de privilégier la qualité du service public et d’apporter de nouvelles méthodes de travail. Le gouverneur, membre de l’All Progressives Congress (APC), a par ailleurs été chargé en février 2026 par le président Bola Tinubu d’un rôle national de mobilisation politique en vue des élections de 2027.





Esther Bago doit présider l’Institut de formation professionnelle et de développement des compétences, Yusuf Bature le Kaduna Hospital Supply Management Agency et Namadi Musa le Kaduna Rural Access Roads Authority.