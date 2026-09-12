Côte d’Ivoire : le BURIDA met 795,4 millions FCFA en répartition

Prévue le 15 septembre, l’opération concerne 5 435 créateurs et ayants droit. L’enveloppe a plus que doublé en un an.

Le Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) mettra en répartition 795 442 993 FCFA au profit de 5 435 bénéficiaires, mardi 15 septembre 2026. L’opération couvre les droits d’auteur et les droits voisins dus aux créateurs et autres ayants droit.

Le montant a été présenté vendredi 11 septembre à Abidjan par Maxime Ehouman, directeur de la Répartition du BURIDA. Il dépasse de 441 272 496 FCFA celui distribué en septembre 2025, qui s’élevait à 354 170 497 FCFA, soit une hausse d’environ 124,6 % sur un an.

Dans le détail, 502 345 782 FCFA sont affectés aux droits d’auteur et 293 097 211 FCFA aux droits voisins. La répartition comprend 145 723 178 FCFA de droits classiques et de recettes issues des radios, ainsi que 649 719 815 FCFA de droits restés en attente.

Ces droits en attente concernent notamment des œuvres désormais identifiées ou devenues éligibles au paiement. Ils proviennent de plusieurs modes d’exploitation, dont la reproduction mécanique, les séances occasionnelles, la radio, la télévision et les tonalités d’attente téléphoniques.

Pour les droits de reproduction mécanique et les séances occasionnelles, le calcul porte sur les mois d’avril, mai et juin 2026. Les périodes retenues pour les tonalités d’attente varient selon les opérateurs Orange Côte d’Ivoire, MTN Côte d’Ivoire et Moov Africa Côte d’Ivoire.

Le BURIDA a également appelé les créateurs à déclarer leurs œuvres afin de faciliter leur identification lors des prochaines répartitions. La démarche concerne notamment la musique, l’audiovisuel, la littérature, les arts dramatiques et les arts visuels.