Cameroun : les inondations à Douala font au moins un mort

De fortes pluies ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs quartiers de Douala. Une femme enceinte est morte à Bonabo, tandis que la Communauté urbaine a renforcé la surveillance hydrologique.

De fortes pluies tombées dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 septembre 2026 ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs quartiers de Douala, la capitale économique du Cameroun. Au moins une personne, une femme enceinte, est morte à Bonabo, dans l’arrondissement de Douala V.

Bonamoussadi, Sable, Denver et Makèpè-Missokè figurent parmi les secteurs touchés par la montée des eaux. D’après les données du dispositif d’alerte précoce de la Communauté urbaine de Douala relayées vendredi, le niveau de la Ngonguè a dépassé le seuil haut pour atteindre 2,803 mètres. À l’exutoire de Tongo’a Bassa, l’eau a atteint 3,107 mètres et déclenché une alarme à 2 h 31.

Les fortes précipitations ont coïncidé avec une marée haute de 2,25 mètres enregistrée à 4 h 59, ce qui a ralenti l’évacuation des eaux vers le fleuve et accentué les débordements dans les zones basses. Les services municipaux ont renforcé la surveillance hydrologique et demandé aux habitants d’éviter les voies submergées et de limiter les déplacements non indispensables dans les secteurs touchés.

À Bonabo, le corps d’une femme enceinte a été retrouvé dans une habitation envahie par les eaux. La brigade de gendarmerie de Bépanda s’est rendue sur les lieux pour les premiers constats, selon des médias camerounais. Les premiers éléments rapportés évoquent une électrocution liée à la présence d’un câble électrique dans l’eau. Les circonstances exactes du décès restent à établir.

Des travaux de drainage engagés à Douala

Ces inondations surviennent alors que le ministère camerounais de l’Habitat et du Développement urbain a lancé, le 8 juillet 2026, des travaux de drains structurants dans les arrondissements de Douala III et Douala V, dans le cadre du Projet Villes et Gestion Foncière Durables.

Le programme, soutenu par un financement de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour Douala et Yaoundé, prévoit notamment l’aménagement de 10 kilomètres de drains structurants à Douala. Ces ouvrages doivent renforcer l’évacuation des eaux pluviales dans plusieurs bassins versants régulièrement exposés aux inondations.

Après l’épisode de cette semaine, la Communauté urbaine de Douala a maintenu la surveillance des niveaux d’eau et appelé les habitants des zones basses à suivre les alertes officielles, alors que de nouvelles pluies restaient possibles dans les jours suivants.