Électrolytes, les poudres tendance ne sont pas utiles à tout le monde

Les sachets d’électrolytes ont quitté le vestiaire des sportifs pour gagner TikTok et les routines bien-être. Pour une activité ordinaire, l’eau suffit le plus souvent, tandis que les boissons enrichies répondent surtout à des pertes importantes par la transpiration.

Les sachets d’électrolytes sont devenus un accessoire de gourde. Sur TikTok, le hashtag #electrolytes comptait plus de 460 000 publications en juin 2026, avec des poudres et pastilles présentées pour l’hydratation, l’énergie ou la récupération. Leur succès ne signifie pourtant pas qu’il faille en boire chaque jour.

Le sodium, le potassium, le chlorure, le calcium ou le magnésium font partie des électrolytes dont l’organisme a besoin pour l’équilibre des fluides, le fonctionnement des nerfs et la contraction musculaire. Une partie est perdue avec la sueur, mais l’alimentation apporte aussi naturellement ces minéraux. Chez une personne en bonne santé qui ne transpire pas abondamment, les reins participent à maintenir cet équilibre.

La prudence commence donc sur l’étiquette. Certaines poudres sont riches en sodium, parfois avec du sucre, de la caféine ou d’autres ingrédients ajoutés. Or l’Organisation mondiale de la Santé recommande aux adultes de rester sous 2 000 mg de sodium par jour, soit moins de 5 g de sel. Ajouter systématiquement une boisson salée à une alimentation déjà riche en produits transformés n’est pas anodin.

Une boisson d’électrolytes n’est pas non plus l’équivalent d’une solution de réhydratation orale. En cas de diarrhée, surtout chez un enfant, l’OMS recommande les solutions de réhydratation orale formulées pour remplacer l’eau et les sels perdus. Une diarrhée persistante, du sang dans les selles ou des signes de déshydratation justifient un avis médical.

Pour les séances de fitness douces, une journée de bureau ou une activité physique courte, une gourde d’eau et des repas variés couvrent généralement les besoins courants. Les sachets peuvent surtout avoir un intérêt lorsque la perte de sueur devient importante, par exemple lors d’un effort prolongé ou de plusieurs heures passées à travailler dans la chaleur.

Le CDC recommande de l’eau pour une activité modérée sous la chaleur qui dure moins de deux heures. Lorsque la transpiration se prolonge pendant plusieurs heures, l’agence conseille des boissons contenant un mélange équilibré d’électrolytes, tout en rappelant d’éviter les boissons très sucrées.