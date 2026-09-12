Maa Bio distinguée aux Kewale People Awards 2026 à Bamako

L’influenceuse ivoirienne Maa Bio a reçu une distinction aux Kewale People Awards 2026 à Bamako, où elle est récompensée dans le domaine de l’influence.

L’influenceuse ivoirienne Maa Bio a été sacrée meilleure personnalité féminine dans le domaine de l’influence aux Kewale People Awards 2026, dont la dixième édition se tient à Bamako.

La distinction, annoncée samedi 12 septembre par Linfodrome, met à l’honneur Yeelen Virginie Kouamé, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Maa Bio. L’Ivoirienne figure parmi les personnalités récompensées lors de cette édition organisée dans la capitale malienne.

Les Kewale People Awards réunissent cette année des profils issus de plusieurs univers, de la culture à l’entrepreneuriat en passant par les médias et l’influence. Une publication publique liée à l’événement situe cette dixième édition du 11 au 13 septembre 2026 au Centre international de conférences de Bamako.

Pour Maa Bio, cette récompense intervient après une année très exposée médiatiquement en Côte d’Ivoire. La créatrice de contenus demeure l’une des figures ivoiriennes les plus suivies et commentées sur les plateformes sociales.

La cérémonie de Bamako doit se poursuivre jusqu’au dimanche 13 septembre, avec d’autres distinctions prévues dans les différentes catégories des Kewale People Awards 2026.