Bénin: ce qu’il faut retenir de la 3e session ordinaire du parti Les Démocrates

​Le parti Les Démocrates a tenu la troisième session ordinaire de sa Coordination nationale le vendredi 11 septembre 2026 à son siège de Fifadji, à Cotonou.

Conduite par l’honorable Nourénou Atchadé, président de la formation politique de l’opposition, cette rencontre s’est ouverte par un hommage appuyé aux militants et proches décédés avant d’aborder des résolutions stratégiques pour la vie interne de l’organisation, notamment le calendrier statutaire, la révision des textes de base et la gestion des réintégrations.

​L’enjeu central de cette séance a porté sur la programmation du deuxième congrès ordinaire du parti, formellement fixé aux samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026 à Porto-Novo. En prélude à ces assises, le Conseil national se réunira le vendredi 9 octobre 2026 au siège national de Fifadji afin d’adopter le règlement intérieur des assises et finaliser le dispositif d’encadrement.

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Pour piloter l’ensemble des préparatifs opérationnels et logistiques, la Coordination nationale a désigné un comité dédié, placé sous la direction de Lucien Ahlonsou, secondé par Habibou Woroucoubou au poste de vice-président.

​Réformes statutaires et examen des recours individuels

​Les échanges ont également été marqués par l’examen de deux contributions majeures portant sur la révision des textes fondamentaux du parti. Cette démarche d’actualisation vise à aligner l’appareil textuel interne sur les récentes évolutions politiques, institutionnelles et juridiques du pays tout en renforçant l’efficacité de la gouvernance partisane.

Les conclusions de cette relecture seront soumises à la validation des instances statutaires lors du congrès.

​Enfin, au titre des questions diverses, l’organe dirigeant a étudié les requêtes formelles de plusieurs militants ayant par le passé quitté le parti ou subi des sanctions disciplinaires. Tout en saluant leur volonté d’effectuer leur retour politique, la Coordination nationale a précisé que ces demandes de réintégration feront l’objet d’un traitement strict, conforme aux procédures et aux règlements en vigueur.