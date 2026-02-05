Nigeria : La fintech de Tony Elumelu prépare une levée de 100 millions USD

Redtech Ltd., la fintech nigériane soutenue par l’homme d’affaires Tony Elumelu, vise une levée de fonds d’environ 100 millions de dollars (55,53 milliards FCFA) sur les deux prochaines années pour financer une expansion panafricaine et accroître ses capacités technologiques. Fondée en 2020 au sein du groupe Heirs Holdings et basée à Lagos, la société met en avant une croissance rapide de ses volumes de transactions et un renforcement de son maillage sur le terrain.

La jeune entreprise s’est spécialisée dans les solutions de paiement électronique et la banque par agents, secteurs renforcés par des politiques publiques favorables aux transactions sans numéraire dans plusieurs marchés africains. Redtech opère principalement via sa plateforme RedPay, qui combine terminaux de paiement, solutions d’encaissement pour les commerçants et canaux de paiement numérique, et cible les commerçants formels comme informels.

Sur l’exercice 2025, Redtech affirme avoir traité 20,6 milliards de dollars de transactions, un volume qu’elle situe parmi les principaux processeurs de paiements du Nigeria. Ce niveau d’activité traduit, selon l’entreprise, un recours croissant aux paiements digitaux dans un contexte où la concurrence sur le marché des paiements s’intensifie.

Objectifs opérationnels et calendrier d’implantation

La stratégie d’expansion annoncée s’articule en deux temps. Redtech envisage d’abord une implantation dans 29 pays africains dès le premier semestre, puis une couverture étendue à 54 pays d’ici la fin de l’année. Cette montée en charge devrait s’appuyer sur des partenariats bancaires, notamment l’intégration de son infrastructure aux réseaux transfrontaliers de United Bank for Africa (UBA) et d’autres institutions financières partenaires, selon les informations communiquées par la société.

Sur le plan matériel, l’entreprise planifie un renforcement massif de son réseau de terminaux : plus de 100 000 appareils déployés avant la fin de l’année, contre environ 30 000 actuellement. Ce déploiement vise à densifier la collecte des flux de paiements et à assurer une présence physique accrue auprès des points de vente, y compris dans des zones jusque-là peu couvertes par les solutions de paiement électronique.

Redtech affiche des ambitions de croissance importante sur les volumes transactionnels. La société anticipe que le nombre annuel de transactions sur sa plateforme atteindra 100 milliards d’ici deux ans, contre 25 milliards l’an dernier. En valeur, elle prévoit une progression à 100 000 milliards de nairas (environ 73 milliards de dollars) à l’horizon de la même période, contre 30 000 milliards de nairas en 2025.

La levée de fonds envisagée — évoquée comme pouvant prendre la forme d’un tour de table de série A — est présentée comme un levier pour accélérer les investissements technologiques, élargir l’éventail des services proposés et renforcer la compétitivité face aux acteurs nationaux et internationaux déjà présents sur le marché des paiements.