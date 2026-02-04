Nigeria : AFC co-conseiller d’une émission obligataire de 501 milliards de nairas pour assainir le secteur de l’électricité

Le Nigeria a lancé une émission obligataire de 501 milliards de nairas, première tranche d’un programme national de 4 000 milliards de nairas, destinée à apurer des arriérés de paiement accumulés depuis plus de dix ans dans le secteur de l’électricité, avec l’Africa Finance Corporation (AFC) agissant comme co-conseiller financier de l’opération.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du Programme présidentiel de réformes financières du secteur de l’énergie et vise à régler des créances échues et vérifiées détenues par les sociétés de production d’électricité pour l’énergie fournie entre février 2015 et mars 2025. Le montant levé servira ainsi à rétablir une partie de la liquidité au sein de la chaîne de valeur électrique nigériane.

La gouvernance du dispositif a été assurée par le Comité présidentiel de réduction de la dette du secteur de l’énergie, tandis que le pilotage technique a été confié au Bureau du conseiller spécial du président pour l’énergie. L’exécution opérationnelle est prise en charge par NBET Finance Company Plc, entité dédiée de Nigerian Bulk Electricity Trading Plc.

Acteurs, montage financier et impact immédiat

Selon les documents de l’opération, près de la moitié du financement de cette première tranche provient de fonds de pension nigérians, indiquant une mobilisation significative de l’épargne domestique pour le financement d’infrastructures stratégiques. Africa Finance Corporation a accompagné l’État à chaque étape : conception du cadre de négociation, structuration de l’émission et appui à la conclusion des accords de règlement avec les producteurs d’électricité. CardinalStone Partners est intervenu en co-conseiller aux côtés d’AFC.

Le calendrier des créances couvertes par l’émission court de février 2015 à mars 2025, période pendant laquelle les producteurs ont accumulé des factures impayées liées à l’énergie fournie. Les modalités précises de vérification et de paiement retenues pour chaque producteur ont été intégrées au dispositif de règlement et supervisées par les organes de gouvernance mis en place par l’administration fédérale.

Sur le plan opérationnel, l’opération vise à assainir les bilans des entités productrices en réduisant des passifs qui ont pesé sur leurs capacités d’investissement et sur la trésorerie du secteur. Les autorités ont communiqué des éléments chiffrés : la consolidation porte sur environ 5 398 MW de capacité de production et le règlement couvre 290 644 GWh d’électricité facturés depuis 2015.

Les montants mobilisés et la structure de l’offre ont été conçus pour sécuriser les flux financiers le long de la chaîne de valeur électrique et rétablir des relations contractuelles fondées sur des paiements réguliers entre l’acheteur en gros et les producteurs. L’opération s’inscrit dans une séquence où l’État fédéral, des acteurs financiers locaux et des conseillers internationaux ont coordonné les aspects juridiques, financiers et techniques afin de permettre le transfert des fonds aux créanciers identifiés, couvrant près de 12 millions de clients actifs du système électrique nigérian