Niger : La Banque mondiale prépare un financement de 250 millions USD pour renforcer le secteur financier et soutenir les PME

La Banque mondiale étudie l’octroi d’un financement de 250 millions de dollars (environ 137 milliards FCFA) en faveur du Niger, destiné à renforcer le secteur financier et à améliorer l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises (PME), a indiqué une délégation conduite par le représentant résident de l’institution à Niamey, Affouda Leon Biaou, lors d’une audience tenue le 27 janvier avec le Premier ministre Ali Mahamane Zeine.

Le pays fait face à de fortes tensions de liquidité et à un ralentissement général de l’octroi de crédits, des phénomènes qui pèsent particulièrement sur les PME, cœur du tissu économique nigérien mais souvent confrontées à des capacités de financement limitées. Le montant envisagé par la Banque mondiale s’inscrit dans un cadre d’appui stratégique visant à restaurer la capacité du secteur bancaire et financier à soutenir l’activité économique.

Selon les éléments présentés par la délégation, le projet en préparation vise prioritairement à assainir et à redynamiser le système financier afin qu’il joue pleinement son rôle de levier de croissance. Les discussions avec les autorités nigériennes ont porté sur la restitution des échanges techniques déjà menés avec les différentes parties prenantes et sur les réformes nécessaires pour renforcer la solidité et l’efficacité des intermédiaires financiers.

Objectifs affichés et enjeux pour les PME

Les responsables de la Banque mondiale ont expliqué que l’intervention projetée combinerait des mesures d’appui aux institutions financières et des dispositifs visant à améliorer l’accès au crédit pour les entreprises de taille modeste. À la fois affectées par la contraction du crédit et par des problèmes de liquidité, les PME pourraient bénéficier d’un renforcement des capacités des banques locales et d’instruments dédiés au financement de l’économie réelle.

Les discussions techniques évoquées lors de la réunion ont concerné des aspects institutionnels et réglementaires, ainsi que des mécanismes susceptibles d’encourager le prêt aux petites structures économiques. La délégation a mis l’accent sur la nécessité d’une base réglementaire plus robuste et d’une surveillance accrue pour améliorer la résilience du secteur financier face aux chocs de liquidité.

Le rôle attendu de l’intervention est de permettre un meilleur flux de capitaux vers les acteurs économiques, en particulier les PME, tout en consolidant la gouvernance et la transparence des établissements financiers. Les échanges entre la Banque mondiale et les autorités nigériennes s’inscrivent dans un calendrier de préparation du projet, avec des consultations techniques conduites auprès de divers acteurs du secteur.

La rencontre du 27 janvier à Niamey a réuni le Premier ministre Ali Mahamane Zeine et la délégation conduite par Affouda Leon Biaou, qui a restitué les échanges techniques menés avec les différentes parties prenantes du projet