Netanyahu propose un retrait progressif du Liban si le Hezbollah est désarmé

Par BENIN WEB TV
La Norvège veut conserver 7,2 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine en 2026

Corée du Sud : le Parlement adopte une loi renforçant les droits des actionnaires minoritaires

Ukraine : la Russie revendique la prise d’une nouvelle localité près de Dnipropetrovsk

Russie: Laurent Vinatier, accusé d’espionnage, comparaîtra lundi

La Thaïlande achète quatre Gripen suédois, annonce Saab

Chikungunya : le vaccin Valneva suspendu aux États-Unis après de nouveaux effets indésirables

Ce lundi, Al-Jazeera annonce la mort d’un de ses journalistes à Gaza

Typhon Kajiki menace le Vietnam, dizaines de milliers évacuées

Cambodge : la déchéance de nationalité votée par le Parlement

Chine : Evergrande, géant immobilier déchu, radié de la Bourse de Hong Kong

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a déclaré être prêt à une réduction «progressive» de la présence militaire d’Israël au Liban si Beyrouth concrétise son plan de désarmement du Hezbollah pro-iranien. Dans un communiqué cité par l’AFP, M. Netanyahu a indiqué qu’Israël est disposé à soutenir le Liban dans ses efforts pour désarmer le Hezbollah et à travailler avec le gouvernement libanais pour un avenir plus sûr et plus stable, reconnaissant la «mesure importante» prise par Beyrouth.

