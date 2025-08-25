Netanyahu propose un retrait progressif du Liban si le Hezbollah est désarmé

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a déclaré être prêt à une réduction «progressive» de la présence militaire d’Israël au Liban si Beyrouth concrétise son plan de désarmement du Hezbollah pro-iranien. Dans un communiqué cité par l’AFP, M. Netanyahu a indiqué qu’Israël est disposé à soutenir le Liban dans ses efforts pour désarmer le Hezbollah et à travailler avec le gouvernement libanais pour un avenir plus sûr et plus stable, reconnaissant la «mesure importante» prise par Beyrouth.