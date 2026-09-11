Mylène Farmer attaque la censure dans le clip dystopique de « Des lols et des quoi »

La chanteuse française dévoile un nouveau clip tourné à la Bibliothèque nationale de France, où un braquage fictif devient une défense des mots et de la liberté.

Mylène Farmer a dévoilé ce vendredi 11 septembre 2026 le clip de « Des lols et des quoi », un nouvel extrait de son album Égrégore. Tournée à la Bibliothèque nationale de France, la vidéo met en scène une société dystopique où les mots sont surveillés et enfermés.

Réalisé par les frères Thierry et Didier Poiraud, le court-métrage emprunte les codes du film de braquage. L’action se déroule dans la salle Ovale du site Richelieu, transformée en bibliothèque sous contrôle d’un régime autoritaire.

Vêtue de noir, Mylène Farmer pénètre dans les lieux avec un groupe de rebelles. Leur cible n’est ni de l’argent ni des bijoux, mais un livre conservé sous verre : Les Amours de Pierre de Ronsard, dont le nom apparaît aussi dans la chanson.

Le récit visuel prolonge le thème du morceau, centré sur l’appauvrissement de la langue et le recul de la libre expression. Le vocabulaire contemporain et les références littéraires s’y confrontent sans que le clip ne réduise le langage populaire à une menace.

Un nouveau chapitre pour l’album « Égrégore »

« Des lols et des quoi » succède à « C’est à qui le tour », dévoilé au printemps avec un clip réalisé par Julia Ducournau. Mylène Farmer poursuit ainsi une série de collaborations avec des cinéastes pour construire l’univers visuel de son treizième album studio.

Égrégore doit sortir le 30 octobre 2026. Deux jours plus tôt, le 27 octobre, une version entièrement mise en images de l’album sera présentée lors d’une séance unique au cinéma, comprenant ce nouveau clip.

Le titre est disponible sur les plateformes de streaming depuis minuit. La vidéo officielle, d’une durée de près de cinq minutes, a été mise en ligne à midi sur la chaîne YouTube de Mylène Farmer.