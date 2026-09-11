Californie : 653 grenouilles menacées relâchées dans les montagnes de San Gabriel

Élevées au zoo de Los Angeles et à l’Aquarium du Pacifique, 653 grenouilles montagnardes à pattes jaunes ont retrouvé leur habitat naturel en Californie.

Au total, 653 grenouilles montagnardes à pattes jaunes, une espèce menacée, ont été relâchées dans les montagnes de San Gabriel, en Californie. Les deux opérations ont eu lieu les 19 et 27 août 2026, selon le zoo de Los Angeles et l’Aquarium du Pacifique.

Les équipes ont d’abord remis 338 amphibiens dans des cours d’eau de leur habitat naturel, puis 315 autres huit jours plus tard. Tous sont issus du programme d’élevage du zoo de Los Angeles.

Parmi eux, 227 ont grandi dans une nouvelle installation biosécurisée du zoo, conçue pour surveiller la qualité de l’eau et accompagner les têtards jusqu’à un stade où ils sont moins vulnérables aux prédateurs.

L’Aquarium du Pacifique a pour sa part élevé 394 animaux de cette cohorte jusqu’à leur métamorphose. Cette opération représente sa plus importante remise en liberté de cette espèce.

Près de 7 000 grenouilles déjà rendues à la nature

Ces deux lâchers portent à près de 7 000 le nombre de grenouilles élevées par le zoo de Los Angeles puis réintroduites depuis le lancement du programme de sauvegarde. Celui-ci associe notamment l’US Geological Survey, plusieurs zoos ainsi que des agences fédérales et californiennes.

La grenouille montagnarde à pattes jaunes, ou Rana muscosa, ne subsiste que dans certains cours d’eau permanents des massifs de San Gabriel, San Bernardino et San Jacinto. Sa coloration brune et jaune, parfois grise ou verdâtre, lui permet de se confondre avec la mousse et les rochers.

Le dispositif doit se poursuivre en septembre avec le transfert d’environ 112 têtards nés au zoo de Los Angeles vers le zoo de Santa Ana, où ils seront élevés avant une future réintroduction.