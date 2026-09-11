Russell Crowe dévoile à Venise le documentaire de sa vie de musicien

Avec « What Love Builds », l’acteur oscarisé retrace plusieurs décennies de passion musicale, des scènes de concert aux archives de son groupe Indoor Garden Party.

Russell Crowe a présenté ce vendredi 11 septembre 2026 à la Mostra de Venise What Love Builds, un documentaire personnel consacré à sa vie de musicien. Le film est projeté hors compétition dans la section Venice Open.

L’acteur né en Nouvelle-Zélande y mêle des concerts, des archives et des réflexions sur les deux versants de sa carrière. Pour lui, la musique et le jeu d’acteur procèdent du même élan créatif et ne peuvent pas être séparés.

Le projet avait été imaginé il y a quinze ans et devait initialement être réalisé en douze mois. Russell Crowe a toutefois continué à filmer au fil de ses activités musicales, réunissant finalement environ 5,5 millions de mètres d’images.

D’une durée de 99 minutes, What Love Builds suit notamment son travail avec Indoor Garden Party. Le groupe porté par Russell Crowe mêle rock, blues, country et gospel.

Hollywood, la scène et un projet familial

À 62 ans, le comédien assure n’avoir jamais bâti de plan de carrière rigide. Après son Oscar pour Gladiator en 2001, il a enchaîné des films comme Un homme d’exception, Master and Commander et De l’ombre à la lumière, tout en poursuivant ses projets musicaux.

Le documentaire revient sur cette double trajectoire et sur la manière dont l’expérience du public en concert nourrit son travail devant la caméra. Russell Crowe dit désormais vouloir réserver davantage de temps à ses fils en Europe.

Sa carrière reste néanmoins active avec plusieurs projets pour le cinéma et la télévision. Indoor Garden Party doit également entreprendre une tournée en Europe de l’Est en 2027.