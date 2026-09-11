À New York, Afrikrea met la création africaine à l’honneur

Du 11 au 13 septembre, le pop-up porté par ANKA rassemble à Manhattan des marques indépendantes venues d’Afrique et de la diaspora, entre vêtements, bijoux, accessoires et pièces réalisées sur commande.

Afrikrea a ouvert ce vendredi 11 septembre à New York un pop-up de trois jours consacré aux créateurs noirs et africains, en marge de la Fashion Week. Installé au 124 West 36th Street, à Manhattan, l’événement porté par ANKA doit rester accessible jusqu’au dimanche 13 septembre.

Le rendez-vous mise sur une sélection de marques indépendantes réunies dans un même espace, avec des vêtements, bijoux, sacs et accessoires proposés à la vente. Le public peut rencontrer directement les créateurs, essayer certaines pièces et, selon les marques, commander des modèles personnalisés.

Parmi les enseignes annoncées figurent Imani Line, Gbenga Artsmith, Dexy Creation, Ornoir Crochet, Beads by Naya et Bibire International. La programmation met ainsi en avant des signatures issues de la création noire contemporaine, avec une place importante accordée aux savoir-faire artisanaux et aux petites séries.

Le pop-up s’inscrit dans la stratégie d’ANKA, la plateforme née autour de la marketplace Afrikrea et spécialisée dans la vente, le paiement et l’expédition de produits fabriqués en Afrique. L’entreprise indique travailler avec des milliers de boutiques réparties dans plusieurs dizaines de pays africains.

À New York, l’intérêt du format tient aussi à la rencontre physique. Des pièces habituellement découvertes en ligne peuvent être vues, touchées et essayées avant achat, tandis que les designers disposent d’une vitrine au moment où la ville concentre acheteurs, stylistes, journalistes et passionnés de mode.

L’accès au pop-up est annoncé comme gratuit sur inscription. Les organisateurs prévoient une ouverture quotidienne de midi à 19 heures, heure locale, au cœur de Herald Square, à quelques minutes des principaux rendez-vous de la Fashion Week.

La sélection reste ouverte jusqu’au 13 septembre, avec la possibilité pour certains visiteurs de repartir directement avec leurs achats ou de passer une commande auprès des créateurs présents.