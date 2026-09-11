Alaska : un adolescent sauvé après plusieurs jours sur un bateau chaviré

Un adolescent de 15 ans a été retrouvé vivant sur une embarcation retournée près de l’île Saint-Laurent. Deux autres occupants ont été retrouvés morts.

Un adolescent de 15 ans a été secouru lundi 7 septembre 2026 alors qu’il se trouvait sur la coque d’un bateau chaviré dans la mer de Béring, à environ 6 kilomètres à l’est de l’île Saint-Laurent, en Alaska. Deux autres occupants ont été retrouvés morts.

L’embarcation de pêche de 5,5 mètres avait quitté le village de Savoonga le vendredi précédent et devait rentrer dimanche. Son retard avait déclenché une vaste opération de recherche, compliquée dans un premier temps par de mauvaises conditions météorologiques et une faible visibilité.

Selon la Garde côtière américaine, un avion HC-130 a repéré l’adolescent vers 10 h 30. Il était assis sur la coque retournée. L’équipage lui a largué un radeau de survie, du matériel d’urgence et des fusées éclairantes.

Le navire civil Northwest Explorer, présent dans la zone, l’a ensuite récupéré. Souffrant d’hypothermie, il a été pris en charge. Les autorités n’ont pas rendu publique son identité, pas plus que celles des deux autres personnes retrouvées sans vie.

Des moyens aériens et locaux mobilisés

Les recherches ont mobilisé deux avions HC-130 et deux hélicoptères MH-60 de la Garde côtière, ainsi qu’un appareil de la Garde nationale aérienne de l’Alaska. La police de l’État, les autorités de Savoonga et plusieurs navires ont également participé à l’opération.

Les trois occupants ont été transportés à Nome. La Garde côtière a mis fin aux recherches après le sauvetage de l’adolescent et la récupération des deux victimes.