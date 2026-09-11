À New York, Ayra Starr ouvre sa Fashion Week en cuir chez Coach

Au défilé Coach printemps 2027, la chanteuse nigériane a choisi une silhouette en cuir assouplie par une chemise claire et le sac Tabby.

Ayra Starr a lancé sa Fashion Week new-yorkaise au premier rang du défilé Coach printemps 2027, le 9 septembre, dans une silhouette qui jouait le contraste entre cuir noir et coton clair.

La chanteuse nigériane portait une jupe en cuir et une brassière assortie, recouvertes d’une chemise légère laissée ouverte. Elle a complété l’ensemble avec un sac Tabby, l’un des modèles emblématiques de Coach, pour garder une ligne nette malgré le mélange de textures.

Le choix fonctionne surtout par équilibre. Le cuir apporte la structure, tandis que la chemise claire allège l’ensemble et évite l’effet total look. Pour une version plus quotidienne, la même construction peut se lire avec un débardeur ou un body sous une chemise ample, sans reprendre la brassière portée sur le podium.

Le défilé marquait les 85 ans de Coach. Stuart Vevers a présenté une collection printemps 2027 qui revisite plusieurs codes historiques de la maison, avec des sacs Turnlock, des vestes en cuir, des jupes lamées et une série de pièces anniversaire mises en vente dès la présentation.

Ayra Starr figurait parmi les invités installés au premier rang, aux côtés notamment de Troye Sivan et de la chanteuse flowerovlove. British Vogue l’a également incluse dans sa sélection des célébrités présentes aux premiers shows de cette Fashion Week.

Pour la chanteuse, cette apparition prolonge une relation de plus en plus visible avec la mode internationale, sans effacer les références à la scène nigériane qu’elle porte régulièrement dans ses looks et ses collaborations.

La Fashion Week de New York se poursuit jusqu’au 16 septembre, avec les collections printemps-été 2027 présentées dans plusieurs lieux de Manhattan.