Norvège : la princesse Astrid meurt à 94 ans, deux jours après les obsèques du roi Harald

La princesse Astrid de Norvège est morte ce vendredi 11 septembre 2026 à l’âge de 94 ans. Sœur aînée du défunt roi Harald V, elle avait assisté à ses obsèques deux jours plus tôt.

La princesse Astrid de Norvège est morte paisiblement ce vendredi 11 septembre 2026, à l’âge de 94 ans, a annoncé la Maison royale. Sœur aînée du roi Harald V, décédé le 28 août, elle avait fait sa dernière apparition publique deux jours plus tôt lors de ses obsèques à Oslo.

Le roi Haakon VIII a salué une tante chaleureuse et profondément attachée à son devoir. Les drapeaux du palais royal ont été mis en berne et le gouvernement norvégien a indiqué que les funérailles seraient prises en charge par l’État.

Née le 12 février 1932, Astrid Maud Ingeborg était la deuxième fille du roi Olav V et de la princesse héritière Märtha. Elle était devenue première dame de Norvège à 22 ans, après la mort de sa mère en 1954.

Elle a tenu ce rôle jusqu’au mariage de son frère Harald avec Sonja Haraldsen en 1968, représentant la monarchie lors de cérémonies officielles et de visites d’État.

Plus de sept décennies au service de la famille royale

La princesse Astrid a épaulé successivement son grand-père Haakon VII, son père Olav V puis son frère Harald V. Elle a également soutenu plusieurs associations, notamment dans les domaines de la santé, de l’enfance et de la dyslexie.

Elle avait épousé Johan Martin Ferner en janvier 1961. Le couple, resté marié jusqu’à la mort de ce dernier en 2015, a eu cinq enfants, qui ne portent pas de titres royaux.