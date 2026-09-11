Bénin : Celtiis passe sous le seuil de 99 % sur les appels le 1er septembre

Le tableau QoS de l’ARCEP affiche 98,93 % de réussite des appels pour Celtiis le 1er septembre, sous le seuil de 99 %. Les autres indicateurs de la période restent au-dessus de leurs seuils, tandis que le régulateur qualifie le marché globalement conforme.

Les données de qualité de service publiées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP Bénin) font apparaître un taux de réussite des appels de 98,93 % pour Celtiis le 1er septembre 2026, sous le seuil de conformité de 99 % affiché dans le tableau officiel. Le même jour, Spacetel Bénin (MTN) et Moov Africa Bénin se situaient respectivement à 99,37 % et 99,54 %.

L’écart est ponctuel sur la période observée, du 29 août au 4 septembre. Celtiis affichait 99,38 % le 29 août, 99,29 % le 30 août et 99,35 % le 31 août, avant de descendre à 98,93 % le 1er septembre. Le taux est ensuite remonté à 99,13 % le 2 septembre, 99,37 % le 3 septembre et 99,35 % le 4 septembre.

Sur le taux de blocage des appels, l’opérateur est resté dans la limite fixée par l’ARCEP. Celtiis a atteint 0,36 % le 1er septembre, pour un seuil maximal de 1 %. MTN était à 0,16 % et Moov à 0 % à la même date.

La publication d’accompagnement de l’ARCEP, mise en ligne le 9 septembre, présente toutefois la situation du marché comme « globalement conforme » aux exigences pour la voix et l’internet mobile. Elle ne détaille pas l’écart de 98,93 % visible dans le tableau quotidien et n’annonce, dans ce document, aucune mesure particulière à l’encontre de Celtiis.

Sur l’internet mobile, les trois opérateurs restent largement au-dessus des seuils indiqués par le régulateur. En téléchargement 4G, MTN est passé de 19,61 Mbps le 29 août à 20,24 Mbps le 4 septembre. Celtiis a évolué de 19,10 à 19,34 Mbps et Moov de 15,77 à 16,70 Mbps, pour un minimum réglementaire affiché à 5 Mbps.

Celtiis conserve en revanche les valeurs les plus élevées sur le débit descendant 3G au cours de cette séquence, avec 1 688,95 kbps le 29 août et 1 723,17 kbps le 4 septembre, loin devant le seuil de 450 kbps. En débit montant 4G, ses mesures sont restées comprises entre 3,67 et 3,78 Mbps, au-dessus du minimum de 2 Mbps.

L’ARCEP indique que ces mesures s’inscrivent dans son dispositif permanent de suivi de la qualité de service des réseaux mobiles. Le régulateur contrôle notamment le taux de réussite et de blocage des appels ainsi que les débits 3G et 4G, à partir d’outils de terrain et d’un système de suivi en temps quasi réel.