Mylène Farmer confie la réalisation de son nouveau clip au cinéaste Gilles Lellouche

L'agence de management Hashtag NP a levé le voile sur les coulisses du prochain univers visuel de la chanteuse française. Ce court-métrage s'inscrit dans la campagne de son treizième album studio intitulé « Égrégore ».

L’agence de management artistique Hashtag NP a officialisé le tournage d’un nouveau clip musical de Mylène Farmer placé sous la direction du réalisateur Gilles Lellouche. Deux clichés nocturnes capturés en pleine forêt ont été diffusés le 3 septembre 2026 afin de sceller visuellement cette collaboration attendue dans un cadre mystérieux.

Cette publication institutionnelle confirme de manière formelle les déclarations livrées en mai 2026 par Gilles Lellouche au micro de RTL. Le cinéaste et acteur français y avait alors annoncé son grand retour à la réalisation de vidéos musicales pour l’interprète, mettant fin à dix années d’absence remarquée dans cet exercice artistique.

Ce projet de tournage s’inscrit au cœur de la stratégie de diffusion de son treizième album studio, intitulé « Égrégore ». L’œuvre musicale bénéficiera d’un dispositif exceptionnel avec une projection exclusive en avant-première dans les salles de cinéma le 27 octobre 2026, avant sa sortie officielle programmée sur le marché le 30 octobre 2026.

La phase inaugurale de cette nouvelle ère avait débuté le 11 juin 2026 avec la diffusion du titre « C’est à qui le tour », premier extrait de l’album. La mise en images de cette chanson d’ouverture avait été confiée à la réalisatrice Julia Ducournau, renforçant les liens historiques tissés par la chanteuse avec le milieu cinématographique.

Des collaborations prestigieuses issues du septième art

Dans la continuité de ces choix visuels, une autre collaboration avait déjà été révélée à la mi-juin 2026 aux côtés du réalisateur Thierry Poiraud. Cette multiplication de projets avec des metteurs en scène issus de l’industrie du cinéma témoigne du soin apporté à la signature graphique et narrative de cette production musicale ambitieuse.