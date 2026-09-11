Ans-T Crazy au Zénith de Paris : la Guinée s’invite sur la grande scène

Le chanteur guinéen est à l’affiche du Zénith Paris–La Villette ce vendredi 11 septembre, pour un spectacle annoncé de 20 heures à 22 h 50.

Ans-T Crazy est à l’affiche du Zénith Paris–La Villette ce vendredi 11 septembre 2026. La salle annonce un spectacle de 20 heures à 22 h 50, heure de Paris, produit par Fy One Way Prod.

Le chanteur guinéen a confirmé sa présence dans la capitale française avec son équipe. Dans ses messages publics consacrés à cette date, il a appelé ses soutiens à se mobiliser autour de la Guinée.

Les portes doivent ouvrir à 18 h 30. Pour le public au Bénin, le début annoncé du spectacle correspond à 19 heures.

Les tarifs affichés par le Zénith vont de 35 à 95 euros selon les catégories de places.