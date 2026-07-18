Shy’m : le clip de 2010 multiplie les clins d’œil à Vanessa Paradis, Britney Spears et Mylène Farmer

18 juillet 2026 : la chanteuse Shy’m participe à une nouvelle édition de Fort Boyard, diffusée sur France 2, au profit de l’association Surfrider Foundation Europe. Invitée par Jérémy Frérot, elle prend part aux épreuves du fort mais a confié après le tournage qu’elle ne souhaitait probablement plus revenir, rappelant au passage une carrière marquée par des choix artistiques affirmés, à commencer par le tournant opéré en 2010 avec le clip de Je suis moi.

Depuis ses débuts, Shy’m a cultivé une image qui mêle performance scénique et recherche visuelle. Son passage récent dans l’émission d’aventure s’inscrit dans cette logique d’artiste prête à se confronter à d’autres formats que la scène ou la télévision musicale. La participation à Fort Boyard, programme de divertissement emblématique diffusé depuis plusieurs décennies sur France Télévisions, s’effectue cette fois au bénéfice d’une association engagée pour la protection du littoral et des océans.

Le choix de mettre en lumière la soirée dédiée à Surfrider Foundation Europe relie l’actualité immédiate de l’artiste à des enjeux associatifs concrets. Invitée par Jérémy Frérot, Shy’m a accepté de relever des défis physiques et collectifs au sein du fort, tout en exprimant une réserve quant à un éventuel retour sur le plateau.

Le clip « Je suis moi », pivot esthétique et commercial de 2010

En 2010, Shy’m publie l’album Prendre l’air, porté par la production de K-Maro. Après le single Je sais, le titre Je suis moi confirme une évolution stylistique : une mise en scène théâtrale, une esthétique soignée et un propos sur l’affirmation de soi. Le clip, tourné dans un univers de cirque, multiplie costumes, maquillages et transformations, au service d’un message sur l’acceptation des différences.

La vidéo, révélée à l’été 2010, utilise des codes visuels inspirés de références de la pop et de la chanson. Le rôle des chaînes musicales et des radios a été déterminant dans la diffusion du clip et dans la visibilité du titre, qui contribue à propulser l’album parmi les meilleures ventes et à lui valoir un disque d’or.

Parmi les références identifiables, plusieurs séquences renvoient à des figures telles que Vanessa Paradis — notamment par une silhouette et un maquillage évoquant le film La Fille sur le pont —, Mylène Farmer à travers l’usage de jeux de lumière et d’une atmosphère mystérieuse, et Britney Spears par la facture pop de certaines chorégraphies et costumes. Ces emprunts visuels ont été perçus comme des hommages tout en laissant transparaître l’identité propre de l’artiste.

Le clip de Je suis moi a joué un rôle important dans la consolidation de l’image publique de Shy’m : il a illustré sa capacité à mêler performance vocale, direction artistique et mise en scène. Seize ans après sa sortie, la vidéo demeure régulièrement redécouverte par les internautes, qui y repèrent encore inspirations et clins d’œil.

Sur le plan professionnel, cet épisode visuel accompagne le positionnement de l’album Prendre l’air et la confirmation d’une trajectoire artistique plus assumée, entre ambitions commerciales et recherches esthétiques.