Daniel Riolo critique vivement les apparitions et les tenues de Céline Dion devant son hôtel parisien

Sur RMC, le journaliste sportif s'en est pris aux improvisations de la chanteuse devant ses fans à Paris, ainsi qu'à l'attitude de ces derniers.

Le journaliste sportif Daniel Riolo a vivement critiquxc3xa9, lundi 7 septembre 2026 sur le plateau d’Estelle Midi, sur RMC, les apparitions improvisxc3xa9es de Cxc3xa9line Dion devant son hxc3xb4tel parisien. La chanteuse s’est installxc3xa9e xc3xa0 Paris depuis plusieurs jours, dans l’attente d’une sxc3xa9rie de concerts inxc3xa9dite dans la capitale.

Filmxc3xa9e xc3xa0 plusieurs reprises en train de chanter et de danser devant les admirateurs venus l’attendre, l’artiste canadienne suscite depuis fin aoxc3xbbt un fort engouement mxc3xa9diatique. Ces sxc3xa9quences, largement partagxc3xa9es sur les rxc3xa9seaux sociaux, ont xc3xa9txc3xa9 perxc3xa7ues par une partie du public comme des moments de proximitxc3xa9 inhabituels avec ses fans.

Daniel Riolo, lui, a livrxc3xa9 une tout autre lecture de ces images. « La premixc3xa8re fois que j’ai vu les images du petit show, j’ai frissonnxc3xa9 de gxc3xaane. J’xc3xa9tais devant la txc3xa9lxc3xa9, j’xc3xa9tais glacxc3xa9 », a-t-il dxc3xa9clarxc3xa9 xc3xa0 l’antenne.

Le journaliste a notamment tournxc3xa9 en dxc3xa9rision les tenues portées par la chanteuse lors de ces sorties improvisxc3xa9es. « Je sors avec mes tenues xc3xa0 20 000 euros, j’esquisse deux pas de danse car je suis ridicule, on a l’impression que je vais tomber par terre », a-t-il ironisxc3xa9, imitant la star.

Une pique adressxc3xa9e aussi aux fans

Daniel Riolo ne s’en est pas tenu xc3xa0 la chanteuse. Il a xc3xa9galement critiquxc3xa9 le comportement des admirateurs rassemblxc3xa9s quotidiennement devant l’hxc3xb4tel parisien de Cxc3xa9line Dion. « Arrxc3xaatez d’xc3xaatre dans la dxc3xa9votion comme xc3xa7a ! Vous xc3xaates demeurxc3xa9s ou quoi ? », a-t-il lancxc3xa9, avant d’xc3xa9voquer le coxc3xbbt financier que reprxc3xa9sente, selon lui, cette ferveur pour de nombreux fans.

Le journaliste a par ailleurs fait part de son inquixc3xa9tude concernant l’xc3xa9tat physique de la chanteuse, qui a annoncxc3xa9 en 2022 xc3xaatre atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare. « J’ai l’impression qu’elle ne va pas trxc3xa8s bien », a-t-il estimxc3xa9, sans plus de prxc3xa9cision.

Une nouvelle sortie de Riolo contre la chanteuse en quelques mois

Ce n’est pas la premixc3xa8re fois que Daniel Riolo se montre critique envers Cxc3xa9line Dion sur l’antenne d’Estelle Midi. En avril 2026, il avait dxc3xa9jxc3xa0 affirmxc3xa9 ne pas apprxc3xa9cier sa musique et son style vocal, avant de critiquer le prix des billets de ses concerts.

Les propos tenus le 7 septembre ont, comme les prxc3xa9cxc3xa9dents, rapidement circulxc3xa9 sur les rxc3xa9seaux sociaux, sans qu’aucune rxc3xa9action officielle de Cxc3xa9line Dion ou de son entourage n’ait, pour l’heure, xc3xa9txc3xa9 rendue publique.