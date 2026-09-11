Bénin

Mondial féminin U20 2026: les Amazones éliminées de la compétition

L’aventure des Amazones U20 au Mondial féminin 2026 s’est achevée ce vendredi en Pologne. Battue par la sélection hôte (4-1), l’équipe béninoise termine dernière de son groupe avec un seul point au compteur.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
Les Amazones U20
Les Amazones U20@tg
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Il n’y aura pas de huitièmes de finale pour le Bénin. Les Amazones U20 ont conclu leur campagne mondiale par une défaite face à la Pologne (4-1), ce vendredi à Bielsko-Biała, lors de la troisième journée du groupe A. Après avoir accroché le Mexique (2-2) lors de leur entrée en lice, puis lourdement chuté face à l’Argentine (0-8), les joueuses du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou devaient réaliser un exploit pour espérer poursuivre leur parcours. Mais la Pologne s’est montrée supérieure dans le jeu et a rapidement pris le contrôle de la rencontre.

Les Polonaises ont rejoint les vestiaires avec deux buts d’avance avant d’accentuer leur domination après la pause. Elles ont porté leur avantage à quatre buts à la 87e minute, mettant définitivement fin aux espoirs béninois. Romaine Gandonou a toutefois permis aux Amazones de sauver l’honneur deux minutes plus tard. La Béninoise a réduit l’écart sur un superbe coup franc, offrant une dernière étincelle à son équipe.

Avec un bilan d’un match nul et deux défaites, trois buts inscrits et quatorze encaissés, le Bénin termine à la quatrième et dernière place de sa poule avec un point. Une première expérience mondiale qui s’achève donc dès la phase de groupes.

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