Mort en direct d’un streamer en France : l’autopsie écarte l’intervention d’un tiers

Par BENIN WEB TV
Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a annoncé jeudi 21 août dans un communiqué que l’autopsie du streamer Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme Jean Pormanove, révèle que son décès ne présente « pas une origine traumatique et n’est pas en lien avec l’intervention d’un tiers » ; les causes probables apparaissent d’origine médicale et/ou toxicologique. Le magistrat a par ailleurs ouvert une enquête en recherches des causes de la mort après le décès, survenu le 18 août à Contes (Alpes‑Maritimes), de Jean Pormanove, dont plus de douze jours de diffusion vidéo en direct montraient, aux côtés d’un autre homme surnommé Coudoux, des scènes de violences et d’humiliations perpétrées par deux partenaires identifiés par leurs pseudos NarutoVie et Safine.

