Mondial féminin U20 (Q): Bénin 5-1 Guinée, Niger 0-9 Cameroun, les résultats du 2è tour aller

Découvrez les résultats complets des rencontres du deuxième tour aller des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20.

La manche aller du 2è tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 a été prolifique, avec plusieurs pays qui ont pris une sérieuse option. C’est le cas du Cameroun et du Bénin, qui ont laminé respectivement le Niger (9-0) et la Guinée (5-1).

Dans les autres rencontres, l’Afrique du Sud s’est offert une balade de santé sur la pelouse de l’Eswatini (5-0). Idem pour la Tanzanie qui a facilement disposé de l’Angola (4-0). Précieux succès également de la Côte d’Ivoire à domicile contre le Maroc (3-1).

Les résultats du 2e tour aller des éliminatoires du Mondial féminin U20

Vendredi 19 septembre

Botswana – Mozambique (2-0)

Eswatini – Afrique du Sud (0-5)

Ouganda – Namibie 3-0

Burundi – Zambie (1-2)

Guinée équatoriale – Égypte (1-0)

Bénin – Guinée (5-1)

Samedi 20 septembre

Niger – Cameroun (0-9)

Tunisie – Ghana (0-2)

Mali – RDC (1-1)

Sénégal – Algérie (2-0)

Dimanche 21 septembre

Éthiopie – Kenya (1-1)

Tanzanie – Angola (4-0)

Côte d’Ivoire – Maroc (3-1)

Rwanda – Nigeria (0-1)

Mardi 23 septembre

Soudan du Sud – Malawi (0-2)