Mondial 2026 (Q): le programme de ce jeudi

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Le trophée de la Coupe du Monde
. .

10 rencontres sont au programme ce jeudi à travers l’Afrique, comptant pour la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Découvez les affiches à l’honneur.

La course vers la Coupe du monde 2026 se poursuit ce jeudi sur le continent africain avec la septième journée des qualifications. Dix rencontres figurent au calendrier, promettant des duels intenses aux quatre coins de l’Afrique.

La journée s’ouvre dès 13h00 TU avec le déplacement du Ghana sur la pelouse du Tchad, un choc important pour les Black Stars dans leur quête de qualification.

L’après-midi sera marqué par une série de confrontations équilibrées, programmées à 16h00 TU : Madagascar – Centrafrique, Sao Tomé – Guinée équatoriale, Angola – Libye, Guinée-Bissau – Sierra Leone, Îles Maurice – Cap-Vert.

En soirée, trois poids lourds du football africain entreront en scène. À 19h00 TU, le Cameroun sera opposé à l’Eswatini, tandis que l’Algérie accueillera le Botswana. Le Mali, de son côté, défiera les Comores dans un duel piégeux. Enfin, la Tunisie bouclera le programme face au Liberia.

Le programme de ce jeudi (heure en GMT):

13h00

Tchad – Ghana

16h00

Madagascar – Centrafrique

Sao Tomé – Guinée Equatoriale

Angola – Libye

Guinée-Bissau – Sierra Leone

Iles Maurice – Cap Vert

19h00

Cameroun – Eswatini

Algérie – Botswana

Mali – Comores

Tunisie – Liberia.

