CAN 2025: Samuel Eto’o lourdement sanctionné par la CAF après Maroc – Cameroun
Reconnu coupable de manquement aux principes de sportivité et de mauvaise conduite après le quart de finale perdu face au Maroc, le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o, a écopé de quatre matches de suspension et d’une amende de 20 000 dollars.
La Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a sanctionné Samuel Eto’o à la suite des incidents survenus lors du quart de finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Cameroun, disputé le week-end dernier à Rabat.
Dans un communiqué publié tôt jeudi sur son site officiel, l’instance continentale indique que le président de la Fédération camerounaise de football a été reconnu coupable de faute grave. La CAF estime que l’ancien international camerounais a enfreint les principes de sportivité définis à l’article 2, alinéa 3, de ses Statuts. Samuel Eto’o a également été jugé en violation de l’article 82 du Code disciplinaire de la CAF, relatif à la mauvaise conduite, pour son comportement lors de cette rencontre.
En conséquence, la CAF a prononcé une suspension de quatre matches officiels de ses compétitions, assortie d’une amende de 20 000 dollars américains. Pour mémoire, le Cameroun avait été éliminé par le Maroc (2-0) à l’issue de ce quart de finale.
