Mondial 2026 (Q): l’Afrique du Sud réagit à la sanction de la FIFA

L’Afrique du Sud a réagi à la sanction à lui infligée par la FIFA pour avoir aligné un joueur inéligible en éliminatoire du Mondial 2026. Er la SAFA annonce déposer un recours formel auprès de la Commission de recours de la FIFA.

L’Afrique du Sud n’a pas l’intention de capituler sans se battre. Sanctionnés par la FIFA qui lui a retiré trois points pour avoir aligné un joueur inéligible lors du match face au Lesotho en mars dernier, en éliminatoire de la Coupe du monde 2026, les Bafana Bafana annoncent déjà déposer un recours pour faire annuler cette décision qui leur a coûté leur première place au classement du groupe C.

« La SAFA est profondément déçue par cette décision sans précédent, constatant qu’elle a été rendue par un jury unique, sans motivation et sans permettre à l’Association de présenter ses arguments juridiques. L’Association confirme avoir demandé une motivation écrite du jugement et a l’intention de déposer un recours formel auprès de la Commission de recours de la FIFA dans le délai de dix jours prévu par le règlement disciplinaire de la FIFA», a annoncé la Fédération sud-africaine dans dans un communiqué.

À lire aussi : Angola: Patrice Beaumelle, nouveau sélectionneur national

« Nous présentons nos excuses à la nation pour cette erreur administrative et réfléchirons aux mesures à prendre à l’issue de notre campagne de qualification. Enfin, nous appelons tous les Sud-Africains à se rallier à l’équipe lors de cette dernière et cruciale étape des qualifications», est-il ajouté.

En attendant de connaitre la suite de cette affaire, l’Afrique du Sud est désormais deuxième du groupe C avec 14 points, à égalité avec le nouveau leader, le Bénin, qui bénéficie d’un meilleur goal avérage. Les Bafana Bafana affronteront le Zimbabwe et le Rwanda lors des deux dernières journées des phases qualificatives.