Mondial 2026 (Q): l’Afrique du Sud qualifiée, le Nigeria barragiste et le Bénin éliminé

L’Afrique du Sud a arraché son billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire face au Rwanda, ce mardi. Le Nigeria s’est qualifié pour les barrages après sa démonstration de force contre le Bénin, éliminé.

Cruel dénouement pour le Bénin. Les Guépards ne disputeront pas la Coupe du monde 2026. Les Béninois ont échoué à décrocher leur première qualification à cette compétition après leur défaite face au Nigeria. Opposés aux Super Eagles ce mardi à Uyo, les poulains du sélectionneur Gernot Rohr se sont inclinés sur le score de 4-0. Une démonstration de force qui porte les signatures d’Onyeka et Victor Osimhen, auteur d’un triplé.

Un résultat qui relègue les Béninois à la troisième place du groupe C, synonyme d’élimination. Tout le contraire du Nigéria qui grimpe à la deuxième place au classement, et donc qualifié pour les barrages. Dans l’autre rencontre de cette poule, l’Afrique du Sud a écrasé le Rwanda (3-0) à Nelspruit. Une large victoire des Bafana Bafana qui terminent premiers du groupe, et donc qualifiés pour le Mondial américain.