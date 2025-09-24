PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mondial 2026 (Q): la liste préliminaire de l’Afrique du sud pour octobre

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Mondial 2026 (Q): la liste préliminaire de l’Afrique du sud pour octobre
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud@google
-Publicité-
. .

Le sélectionneur national de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a dévoilé la liste provisoire des joueurs retenus pour le rassemblement d’octobre. Et le technicien belge a fait appel à un groupe élargi de 45 Bafana Bafana.

L’Afrique du Sud retrouve les pelouses en octobre prochain. Les Bafana Bafana défieront le Zimbabwe et le Rwanda, les 10 et 14 octobre. Deux rencontres décisives comptant pour les 9è et 10è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Leader de la poule C, avec trois points d’avance sur son dauphin béninois, la sélection sud-africaine doit éviter la défaite face à ses adversaires pour espérer valider son ticket pour la compétition mondiale.

Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur Hugo Broos a fait appel à un groupe élargi de 45 joueurs. Les cadres du vestiaire, à l’instar du capitaine Ronwen Williams, l’attaquant Iqraam Rayners et Lyle Foster, sont bien présents.

La liste provisoire de l’Afrique du Sud:

Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine, Darren Johnson, Renaldo Leaner, Khuliso Mudau, Zuko Mdunyelwa, Thabang Matuludi, Thabiso Monyane, Thabo Moloisane, Khulumani Ndamane, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Ime Okon, Samukelo Kabini, Keegan Allan, Vuyo Letlapa, Nkosinathi Sibisi, Malibongwe Khoza, Teboho Mokoena, Luke Le Roux, Bathusi Aubaas, Thalente Mbatha, Siphesihle Mkhize, Ndamulelo Maphanghule, Sphephele Sithole, Jayden Adams, Oswin Appollis, Kamogelo Sebelebele, Patrick Maswanganyi, Iqraam Rayners, Mduduzi Shabalala, Relebohile Mofokeng, Mohau Nkota, Lyle Foster, Thapelo Morena, Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane, Tsepang Moremi, Mihlali Mayambela, Ashley Cupido, Evidence Makgopa, Sipho Mbule, Keletso Makgalwa, Devin Titus.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Mondial féminin U20 (Q): Bénin 5-1 Guinée, Niger 0-9 Cameroun, les résultats du 2è tour aller

Europe

Ballon d’Or 2025: croqué par Dembélé, Lamine Yamal réconforté par sa copine de 25 ans

Maroc

Mondial U20 2025: la liste du Maroc pour la phase finale

Europe

Ballon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarès

Europe

Ballon d’Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de Raphinha

Monde

Ballon d’Or 2025: Lionel Messi savoure le sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement général

Europe

Ballon d’Or 2025: Kylian Mbappé réagit au sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025, Aitana Bonmati s’offe le Ballon d’Or féminin

Europe

Ballon d’Or 2025: Iniesta refuse de trancher entre Dembélé et Yamal

VOIR TOUS LES FLASHS