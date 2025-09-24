Mondial 2026 (Q): la liste préliminaire de l’Afrique du sud pour octobre

Le sélectionneur national de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a dévoilé la liste provisoire des joueurs retenus pour le rassemblement d’octobre. Et le technicien belge a fait appel à un groupe élargi de 45 Bafana Bafana.

L’Afrique du Sud retrouve les pelouses en octobre prochain. Les Bafana Bafana défieront le Zimbabwe et le Rwanda, les 10 et 14 octobre. Deux rencontres décisives comptant pour les 9è et 10è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Leader de la poule C, avec trois points d’avance sur son dauphin béninois, la sélection sud-africaine doit éviter la défaite face à ses adversaires pour espérer valider son ticket pour la compétition mondiale.

Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur Hugo Broos a fait appel à un groupe élargi de 45 joueurs. Les cadres du vestiaire, à l’instar du capitaine Ronwen Williams, l’attaquant Iqraam Rayners et Lyle Foster, sont bien présents.

La liste provisoire de l’Afrique du Sud:

Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine, Darren Johnson, Renaldo Leaner, Khuliso Mudau, Zuko Mdunyelwa, Thabang Matuludi, Thabiso Monyane, Thabo Moloisane, Khulumani Ndamane, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Ime Okon, Samukelo Kabini, Keegan Allan, Vuyo Letlapa, Nkosinathi Sibisi, Malibongwe Khoza, Teboho Mokoena, Luke Le Roux, Bathusi Aubaas, Thalente Mbatha, Siphesihle Mkhize, Ndamulelo Maphanghule, Sphephele Sithole, Jayden Adams, Oswin Appollis, Kamogelo Sebelebele, Patrick Maswanganyi, Iqraam Rayners, Mduduzi Shabalala, Relebohile Mofokeng, Mohau Nkota, Lyle Foster, Thapelo Morena, Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane, Tsepang Moremi, Mihlali Mayambela, Ashley Cupido, Evidence Makgopa, Sipho Mbule, Keletso Makgalwa, Devin Titus.