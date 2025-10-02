Mondial 2026 (Q): la liste de l’Afrique du Sud contre le Zimbabwe et le Rwanda

Le sélectionneur national de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les matchs face au Zimbabwe et le Rwanda ce mois-ci, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La liste du Rwanda pour le rassemblement d’octobre est tombée. Les Bafana Bafana affrontent le Zimbabwe et le Rwanda, les 10 et 14 octobre prochains. Deux rendez-vous décisifs comptant pour les 9è et 10è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Relégués à la deuxième place du groupe C après la sanction à eux infligée par la FIFA pour avoir aligné un joueur inéligible lors du match face au Lesotho en mars dernier, les Sud-africains doivent prendre les six points de cette double confrontation pour espérer reprendre la première place, synonyme de qualification directe pour le Mondial américain.

À lire aussi : CDM 2026 (Q): la liste de l’Algérie avec Luca Zidane

La liste des 23 joueurs convoqués: