Mondial 2026 (Q) – Afrique du Sud: « Il nous faudrait un miracle », Hugo Broos

Tenue en échec par le Zimbabwe (0-0), l’Afrique du Sud voit ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde 2026 sérieusement compromis. Le sélectionneur Hugo Broos reconnaît que la situation échappe désormais à son équipe.

L’Afrique du Sud n’a pas réussi à faire la différence face au Zimbabwe (0-0), vendredi soir, lors de la 9ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un résultat qui laisse les Bafana Bafana à la deuxième place du groupe C, à deux longueurs du Bénin, solide leader, et un petit point devant le Nigeria, vainqueur du Lesotho (2-1) à Polokwane.

Déçu à l’issue de la rencontre, le sélectionneur Hugo Broos n’a pas caché son pessimisme. « Maintenant, ce n’est plus entre nos mains », a reconnu le technicien belge. « C’est encore plus difficile, mais pas complètement perdu. Il nous faudrait sans doute un miracle. C’est une nuit triste pour nous. »

Pour ne rien arranger, la FIFA a récemment sanctionné l’Afrique du Sud d’un retrait de trois points et trois buts, pour avoir aligné un joueur inéligible, Teboho Mokoena, lors du match face au Lesotho en mars. Les Bafana Bafana devront désormais espérer un faux pas du Bénin lors de la dernière journée pour entretenir leur mince espoir de qualification.