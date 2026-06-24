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Mondial 2026 : pari gratuit Maroc – Haïti, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Maroc – Haïti, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
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SOMMAIRE

Le match est programme le 24/06/2026 23:00 au Mercedes-Benz Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
24/06/2026 23:00 Groupe C

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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