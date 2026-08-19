Laurent Ruquier revient sur la nuit où il a voulu en finir après une déception amoureuse

Laurent Ruquier est au cœur de l’actualité médiatique après avoir annoncé le départ de Marc-Antoine Le Bret des Grosses Têtes, émission emblématique de RTL, au terme de trois saisons de participation. En parallèle, il a confirmé la prolongation de son propre contrat pour deux années supplémentaires, assurant ainsi la continuité à la tête de ce programme mythique. Cette annonce permet aussi de revenir sur le parcours personnel et professionnel de l’animateur, dont la carrière remarquable a été marquée par des épreuves intimes peu connues du grand public.

Figure incontournable du paysage audiovisuel français, Laurent Ruquier, aujourd’hui âgé de 63 ans, est avant tout un homme dont la trajectoire a traversé des zones de profondes fragilités. Son succès en radio, à la télévision, mais aussi dans le théâtre, est le fruit d’une résilience née de blessures personnelles qu’il a acceptées de partager publiquement à travers un documentaire qui lui est consacré, révélant un épisode sombre qui a failli mettre un terme à sa vie.

Depuis ses débuts, Ruquier a su imposer un style mêlant humour, intelligence et sensibilité, s’imposant comme un pilier du service public et des radios privées. Mais derrière cette figure toujours enjouée se cache un passé marqué par un moment de grande détresse, une tentative de suicide provoquée par une rupture amoureuse douloureuse dans sa jeunesse, révélée pour la première fois avec franchise dans le documentaire réalisé par Gérard Miller.

Une carrière radiophonique pérenne et un départ annoncé

Au cours de cette semaine, Laurent Ruquier a officialisé la nouvelle composition de l’équipe des Grosses Têtes en annonçant le départ de Marc-Antoine Le Bret. Celui-ci a pris la décision de se concentrer davantage sur ses activités scéniques, tournée vers le spectacle vivant, préférant s’engager à temps plein sur cette voie. Cette séparation intervient après une collaboration de trois saisons marquées par la contribution humoristique du comédien au sein du programme phare de RTL.

Parallèlement, les interrogations sur l’avenir même de l’émission diffusée sur RTL depuis 1977, créée initialement par Philippe Bouvard, ont été dissipées par l’annonce de Ruquier lui-même. Il a confirmé avoir renouvelé son engagement pour deux années additionnelles, ce qui signifie que l’animateur continuera de piloter l’émission bien au-delà de son 50e anniversaire, un cap important pour l’une des plus anciennes émissions de la radio française.

Cette longévité témoigne non seulement d’une solidité professionnelle remarquable, mais elle contraste également avec les années de fragilité personnelle qui ont précédé cette réussite. N’ayant pas toujours été sous les projecteurs avec la même aisance, Laurent Ruquier a fait état, dans un contexte intime, d’épisodes difficiles qui ont menacé son équilibre psychologique avant que sa carrière ne décolle véritablement.

La nuit qui a marqué un tournant décisif

Dans le documentaire intitulé On n’demande qu’à le connaître, réalisé par Gérard Miller, ami de longue date de l’animateur, Laurent Ruquier revient sur une période charnière de sa vie. À l’époque jeune adulte, Ruquier était employé à la Direction régionale des affaires culturelles, un poste qu’il appréciait, mais qui ne devait pas lui suffire à combler son mal-être.

Ce mal-être est né d’une rupture amoureuse particulièrement douloureuse. Présentant ce moment avec pudeur, il confie : « Ma première grande histoire d’amour avec un garçon vient de se terminer. J’en ai vraiment bavé. » Cette rupture a réveillé un profond désarroi et conduit Laurent Ruquier à un geste extrême : une tentative de suicide en absorbant un grand nombre de cachets, un acte unique dans sa vie tel qu’il le décrit lui-même.

Cette tentative marquera paradoxalement un tournant dans son existence. Plutôt que s’enfoncer, cet épisode dramatique le pousse à revenir pleinement à la radio et à donner naissance à la carrière médiatique exceptionnelle que l’on connaît aujourd’hui. Ce témoignage inédit et sincère offre une dimension humaine rarement dévoilée au public, révélant un homme aux prises avec des démons, mais capable de se reconstruire.

Une prise de parole libératrice et une vie assumée

Dans les années qui suivent, Laurent Ruquier fait le choix de dévoiler publiquement son orientation sexuelle, un acte courageux et assez rare à l’époque, réalisé en 1997 lors de son spectacle Enfin gentil. Ce coming out en spectacle constitue un moment marquant dans sa vie personnelle comme professionnelle, qu’il qualifie lui-même de libérateur et transformateur.

« C’était gonflé de le faire sur scène. Mais je l’aurais fait de toute façon », déclare-t-il avec franchise. Il souligne combien ce dévoilement intime l’a aidé à entrer en cohérence avec lui-même, lui permettant d’exprimer une facette sincère de sa personnalité devant son public.

Le documentaire donne aussi la parole à Benoît Petitjean, son compagnon de l’époque, qui témoigne face caméra pour la première fois. Ce témoignage rare illustre la confiance retrouvée que l’animateur accorde à son entourage proche, évoquant aussi la difficulté d’ouvrir les portes de sa vie privée pendant longtemps. Benoît Petitjean insiste sur le caractère unique de cette complicité et sur la capacité de Laurent Ruquier à se révéler progressivement à ses proches.

À la tête des Grosses Têtes et fort d’une carrière qui lui permet de prolonger son contrat au-delà des 50 ans de l’émission, Laurent Ruquier demeure une figure majeure, toujours active, qui porte en elle l’image d’un homme dont la vie et la carrière ont été marquées par la force de reconversion et la détermination à surmonter des moments de grande souffrance.