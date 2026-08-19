François Patriat : l’ancien ministre français et président du groupe macroniste au Sénat est mort

François Patriat est décédé mercredi 19 août à l’hôpital de Dijon. L’ancien ministre et sénateur de la Côte-d’Or avait été victime d’un grave accident de vélo le 17 juillet.

Sa disparition marque la fin d’un long parcours politique, entre responsabilités locales, gouvernementales et engagement aux côtés d’Emmanuel Macron.

Un parcours politique marqué par la Bourgogne et le gouvernement

Né le 21 mars 1943, François Patriat exerçait d’abord comme vétérinaire. Il s’est ensuite engagé en politique et a notamment dirigé la région Bourgogne.

Proche de Lionel Jospin, il avait également occupé des fonctions ministérielles. Au fil des années, il s’était imposé comme une personnalité importante de la vie politique bourguignonne.

François Patriat avait ensuite choisi de soutenir Emmanuel Macron dès les débuts de son mouvement. Au Sénat, il dirigeait le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), représentant la majorité présidentielle.

Des hommages après l’annonce de sa disparition

L’annonce de son décès a suscité une réaction immédiate du mouvement Renaissance. La formation politique a salué un homme engagé au service de l’intérêt général et attaché à ses convictions.

Renaissance a également souligné son rôle à la tête du groupe macroniste au Sénat. Son caractère indépendant et son franc-parler ont aussi été mis en avant dans cet hommage.

François Patriat est ainsi décédé après plusieurs décennies consacrées à la vie publique. Sa disparition laisse une place importante à renouveler au sein du groupe RDPI et marque également la Bourgogne, dont il fut l’une des figures politiques.