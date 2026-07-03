Mondial 2026: l’Argentine et Messi face au Cap-Vert, le Ghana contre la Colombie, le programme de ce vendredi

La phase des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 s’achève ce vendredi avec trois affiches au programme. Entre chocs déséquilibrés sur le papier et duels indécis, les derniers billets pour les huitièmes de finale seront attribués dans une journée décisive.

Le Mondial 2026 entre dans sa phase décisive. Ce vendredi, les ultimes rencontres des 16es de finale (seizièmes de finale) livreront leur verdict et compléteront le tableau des huitièmes. Trois rencontres sont au menu, avec en point d’orgue l’entrée en scène de l’Argentine, tenante du titre, face à la sensation cap-verdienne.

Australie–Égypte: ouvrir la voie aux outsiders

La journée s’ouvre à Dallas avec une affiche entre deux sélections ambitieuses, bien décidées à écrire une page importante de leur histoire. D’un côté, l’Australie, régulière depuis le début du tournoi et séduisante dans son organisation. De l’autre, l’Égypte, qualifiée de justesse mais capable d’exploits dans les moments clés.

Ce duel oppose deux équipes qui visent une première qualification en phase à élimination directe à ce niveau de la compétition, dans un contexte où chaque détail pourrait faire basculer la rencontre.

Argentine–Cap-Vert: Messi et l’Albiceleste sous pression

À Miami, tous les regards seront tournés vers l’Argentine. Championne du monde en titre, l’Albiceleste avance avec statut de favorite assumée et un capitaine toujours aussi décisif. Lionel Messi continue d’écrire sa légende et pourrait marquer lors d’un huitième match consécutif en Coupe du monde, un record qu’il détient déjà.

Face à elle, le Cap-Vert n’a plus rien d’un simple outsider. Véritable révélation de cette édition, la sélection africaine a impressionné en phase de groupes, notamment après avoir accroché l’Espagne et terminé invaincue. Les « Requins Bleus » abordent ce rendez-vous sans complexe. Leur sélectionneur Bubista affiche d’ailleurs une confiance totale, résumant l’état d’esprit de son équipe : aucune limite ne semble désormais s’imposer à eux.

Colombie–Ghana: un dernier ticket très disputé

La dernière rencontre de la soirée se disputera à Kansas City entre la Colombie et le Ghana. Solides et convaincants lors de la phase de groupes, les Colombiens ont terminé en tête de leur poule, devançant notamment le Portugal, confirmant leur statut d’outsider crédible.

En face, le Ghana reste fidèle à sa réputation d’équipe accrocheuse et dangereuse en transition. Sous la direction de Carlos Queiroz, les Black Stars s’appuieront sur leur discipline tactique et la vitesse de leurs attaquants pour tenter de créer la surprise.

Programme du vendredi 3 juillet