Rachida Brakni refuse la Légion d’honneur et est comparée à Geneviève de Fontenay

Rachida Brakni a annoncé, ce mardi 14 juillet 2026, sur son compte Instagram qu’elle refusait la Légion d’honneur qui venait de lui être décernée, estimant que « la question de l’honneur se pose » et que « le mien se situe ailleurs ». L’actrice de 49 ans, révélée au cinéma par un César du meilleur espoir féminin en 2002 pour Chaos, a justifié son refus en évoquant une conception intime et morale de l’honneur, distincte d’une décoration nationale.

Dans son message publié sur Instagram, Rachida Brakni dit avoir « appris avec surprise » l’attribution de la décoration et déplore que cette distinction soit parfois « attribuée à tour de bras pour le meilleur et souvent pour le pire ». Elle qualifie par ailleurs l’honneur de « devoir moral précieux » qu’elle affirme s’efforcer d’appliquer « modestement » au quotidien, tant dans son travail que dans ses choix personnels. L’actrice, connue aussi pour son rôle de Naïma Meziani dans la série politique Baron Noir aux côtés de Kad Merad, refuse ainsi une reconnaissance institutionnelle qu’elle estime décalée par rapport à ses valeurs.

Épouse d’Éric Cantona depuis 2007, Rachida Brakni rejoint une liste restreinte d’artistes et de personnalités publiques ayant décliné la Légion d’honneur. Si ce geste demeure rare, il n’est pas inédit : plusieurs figures du spectacle et de la société française ont, à des moments différents et pour des motifs variés, décliné ou rejeté la médaille.

Des refus symboliques et politiques qui traversent les décennies

En 1985, Brigitte Bardot avait choisi de ne pas se déplacer pour recevoir la Légion d’honneur et avait déclaré « la dédier aux animaux qui souffrent ». L’actrice et militante avait transformé son absence en acte militant, en cohérence avec son engagement pour la cause animale, engagement qui se concrétisera en 1986 par la création de sa fondation.

Sophie Marceau a également refusé la décoration, argumentant que la présence parmi les récipiendaires du prince héritier saoudien Mohammed ben Nayef rendait inconcevable pour elle le fait de partager la distinction. Le prince, ancien ministre de l’Intérieur, avait été écarté de la succession saoudienne en 2017, un épisode souvent évoqué dans le contexte de critiques sur les droits humains.

Le chanteur Eddy Mitchell a, quant à lui, exprimé publiquement son refus. Dans un entretien au Journal du Dimanche en 2016, il déclarait : « J’ai refusé la Légion d’honneur qu’il voulait me refiler. J’ai bien fait quand on voit à qui on la donne aujourd’hui », pointant du doigt, selon ses mots, certains récipiendaires controversés, notamment des princes saoudiens.

Enfin, Geneviève de Fontenay, disparue en 2022, avait critiqué la dévalorisation de la distinction en la qualifiant de « médaille en chocolat, à tout le monde ». L’ancienne présidente du comité Miss France, célèbre pour son chapeau et son franc-parler, avait dirigé le concours pendant plus de trente ans avant d’en être écartée en 2010.