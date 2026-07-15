Mondial 2026: avec Messi et Harry Kane, les compos officielles de Angleterre – Argentine

L’Angleterre et l’Argentine se disputent ce mercredi soir (20h, GMT+1) le dernier billet pour la finale de la Coupe du monde 2026. Au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, les Three Lions de Thomas Tuchel défient les champions du monde en titre, emmenés par un Lionel Messi toujours décisif. Découvrez les onze entrants des deux équipes.

Après la qualification de l’Espagne pour la finale, obtenue mardi face à la France, l’autre affiche du dernier carré oppose deux nations historiques du football mondial. L’Angleterre rêve d’un nouveau sacre, tandis que l’Argentine ambitionne de poursuivre sa domination après son triomphe au Qatar en 2022.

Pour ce rendez-vous capital, Thomas Tuchel doit composer avec plusieurs absences importantes. Le sélectionneur anglais sera privé de Quansah, suspendu, ainsi que de Jordan Henderson, forfait en raison d’une blessure. Malgré ces coups durs, les Three Lions alignent une équipe ambitieuse avec Harry Kane à la pointe de l’attaque et Jude Bellingham en soutien.

L’Argentine, de son côté, aborde cette demi-finale avec un effectif au complet. Lionel Scaloni reconduit son ossature habituelle, avec Emiliano Martinez dans les buts, une défense expérimentée et un secteur offensif articulé autour du duo Lionel Messi-Julian Alvarez.

Les compositions officielles

Angleterre : Pickford – James, Stones, Guéhi, Spence – Anderson, Rice – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane (capitaine).

Argentine : Emiliano Martinez – Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – Simeone, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister – Messi (capitaine), Alvarez.