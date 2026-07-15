Officiel: Sébastien Migné nommé sélectionneur national du Gabon

La Fédération gabonaise de football a officialisé la nomination de Sébastien Migné à la tête des Panthères. Le technicien français de 54 ans succède sur le banc gabonais après avoir quitté la sélection haïtienne à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Le Gabon ouvre un nouveau chapitre de son histoire footballistique. La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a confirmé, ce mercredi, l’arrivée de Sébastien Migné au poste de sélectionneur national. Une nomination qui intervient quelques jours seulement après la fin de l’aventure du technicien français avec la sélection d’Haïti. Si l’annonce officielle a été retardée, c’est en raison des dispositions contractuelles liant encore l’entraîneur à son précédent employeur.

La FEGAFOOT explique avoir attendu que toutes les formalités administratives soient finalisées avant de rendre publique la signature de l’ancien sélectionneur haïtien. Libéré de ses engagements, Sébastien Migné prend désormais les commandes des Panthères avec la mission de redonner un nouvel élan à la sélection gabonaise. Son absence lors de la conférence de presse de présentation, initialement prévue à ses côtés, s’explique par les derniers réglages liés à la constitution de son staff technique. Le président de la FEGAFOOT, Pierre Alain Mounguengui, s’est chargé de présenter les contours de ce choix devant les médias au siège de l’instance à Owendo.

Le technicien français arrive au Gabon avec une solide expérience du football africain. Avant son passage sur le banc d’Haïti, qu’il dirigeait depuis mars 2024 et avec laquelle il a participé à la Coupe du monde 2026, il a entraîné plusieurs sélections du continent, notamment le Congo, le Kenya, la Guinée équatoriale et le Cameroun.

Sébastien Migné s’est également forgé une réputation en tant qu’adjoint de deux figures du football français, Jean-Pierre Papin et Claude Le Roy. Cette collaboration lui a permis d’accumuler une riche expérience dans plusieurs clubs et sélections, notamment à Strasbourg, Lens, Oman, en République démocratique du Congo, au Congo et au Togo.

À 54 ans, le technicien hérite désormais d’un nouveau défi : replacer les Panthères parmi les nations les plus compétitives du continent et répondre aux ambitions affichées par la FEGAFOOT dans les prochaines campagnes internationales. Son expérience du football africain constitue l’un des principaux atouts sur lesquels mise la fédération gabonaise pour amorcer un nouveau cycle.



