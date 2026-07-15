Affaire Dangnivo:le procès renvoyé

​Le Tribunal de première instance de Cotonou a prononcé le renvoi du procès lié à l’affaire Pierre Urbain Dangnivo au jeudi 16 juillet 2026.

Cette prochaine audience sera consacrée aux plaidoiries de la défense ainsi qu’aux répliques des différentes parties.

​Ce renvoi intervient quelques heures après la suspension demandée par les avocats de la défense. Ces derniers avaient réclamé un report de 48 heures, menaçant de se retirer du procès si ce délai ne leur était pas accordé. Ils contestaient notamment une requalification des faits opérée par le ministère public lors de ses réquisitions, estimant que ces éléments nouveaux nécessitaient de s’entretenir à nouveau avec les accusés.

​Le tribunal a finalement opté pour un report de 24 heures afin de permettre la reprise rapide des débats.

​Le point sur les réquisitions du parquet

​Pour rappel, avant cette suspension des débats, le ministère public avait requis l’abandon des charges à l’encontre de Donatien Amoussou. En revanche, le procureur de la République a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle et une amende de 150 millions de francs CFA contre le principal accusé, Codjo Alofa.

​Les plaidoiries de la défense s’annoncent donc décisives pour la suite de cette procédure judiciaire ouverte depuis seize ans.