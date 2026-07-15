Mort du petit Émile : ses souvenirs partis en fumée, ses grands-parents contraints d’en jeter

Deux ans de prison ferme. Le tribunal de Digne-les-Bains a condamné Roland W., 78 ans, pour avoir tenté d’incendier la nuit du 15 au 16 mai la maison des grands-parents d’Émile Soleil au Haut-Vernet, une tentative qui a détruit les derniers objets personnels du garçonnet et contraint sa famille à jeter peluches et vêtements calcinés.

Selon les éléments présentés pendant l’audience, l’octogénaire a glissé des chiffons enflammés sous les volets de la bâtisse familiale. Les pompiers, alertés, sont intervenus et ont empêché la propagation du sinistre, mais le feu et les fumées ont irrémédiablement détérioré des effets personnels appartenant à Émile, disparu en juillet 2023. Devant le tribunal, le prévenu a expliqué avoir agi pour « relancer l’enquête » sur la mort du garçonnet.

La disparition d’Émile, âgé de deux ans et demi au moment des faits, a suscité une forte émotion médiatique et des campagnes de haine en ligne, évoquant pour certains observateurs l’affaire Grégory à Lépanges-sur-Vologne. Les ossements du petit ont été retrouvés au printemps 2024, et la famille a depuis été la cible de messages injurieux et de menaces, selon les avocats des proches.

Un acte prémédité nourri par des rumeurs en ligne

Le procès de Roland W. a mis en lumière la préméditation de l’auteur. Les magistrats ont retenu que l’homme ne s’était pas contenté d’un geste impulsif : il s’était introduit de nuit sur la propriété des Védovini avec l’intention claire de détruire ce qu’il considérait comme une « scène de crime ». À la barre, il a reconnu avoir cédé à une « brutale envie de faire justice lui‑même », se déclarant convaincu de la culpabilité des occupants au vu des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux.

La défense a plaidé l’altération du discernement liée à l’âge du prévenu, mais le tribunal a opté pour une réponse pénale ferme, motivée par la dangerosité de l’acte et les conséquences matérielles et symboliques pour la famille. La condamnation à deux ans d’emprisonnement ferme a été rapportée par les médias couvrant l’audience.

Du point de vue des victimes, le passage à l’acte marque l’escalade d’un harcèlement virtuel transformé en violence concrète. Me Colombani, avocat des grands-parents, a décrit devant la cour le traumatisme causé par la destruction des « ultimes reliques » conservées dans la maison : vêtements, jouets et peluches rendus inutilisables par les flammes et les fumées toxiques, contraignant la famille à se départir de ces biens.

Les avocats des grands-parents ont fait valoir que cette décision judiciaire était nécessaire pour freiner les velléités des « justiciers du net », pointant les menaces de mort, les courriers anonymes et les insultes quotidiennes subis par la famille depuis la médiatisation de l’affaire. Ce constat a été invoqué lors de l’audience pour contextualiser l’impact moral et matériel de l’incendie raté.