Mondial 2026: la FIFA renforce le dispositif VAR avant le choc Angleterre–Argentine

À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, la FIFA a décidé de déployer une équipe d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) directement au stade d’Atlanta. Une mesure destinée à sécuriser le dispositif technique, alors que plusieurs décisions arbitrales controversées ont alimenté les débats depuis le début du tournoi.

La FIFA a pris une décision importante concernant l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026 opposant l’Angleterre à l’Argentine, programmée ce mercredi à Atlanta. Jusqu’à présent, les opérations de la VAR étaient centralisées au Centre international de diffusion (IBC) de Dallas, d’où étaient supervisés l’ensemble des matches du tournoi. Pour cette affiche de prestige, l’instance mondiale du football a toutefois décidé de déployer une équipe VAR directement au stade.

Selon la FIFA, cette présence sur site permettra de servir de solution de secours en cas de problème technique ou de rupture des communications avec le centre de contrôle de Dallas, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations d’arbitrage. Dan Hunt, membre du comité d’organisation, a justifié cette décision, relayée par Sport Bible. « Ces rencontres sont souvent marquées par des situations de jeu très intenses. Avec seulement quatre arbitres chargés de couvrir un terrain beaucoup plus vaste qu’un terrain de football américain, leur mission est particulièrement exigeante », a-t-il expliqué.

Il s’est également félicité de la présence d’officiels VAR sur place. « Je suis heureux que des représentants officiels soient présents au stade. Je ne sais pas encore précisément comment la communication sera organisée, mais cette mesure constitue une garantie supplémentaire », a-t-il ajouté. Depuis le début de la compétition, la FIFA fait face à de nombreuses critiques concernant certaines décisions prises à l’aide de l’assistance vidéo. Plusieurs observateurs ont dénoncé un manque de cohérence dans son utilisation. Certains estiment notamment que l’Argentine, tenante du titre, a bénéficié de plusieurs décisions favorables, tandis que l’Angleterre se serait, à l’inverse, retrouvée désavantagée à plusieurs reprises au cours du tournoi. Ces perceptions alimentent les débats autour de l’arbitrage avant cette demi-finale très attendue.





