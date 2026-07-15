Porto-Novo: arrestation d’un présumé escroc recherché pour de fausses promesses de prêts et de permis de conduire

​Le commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo a appréhendé un homme recherché depuis plusieurs mois pour une affaire présumée d’escroquerie.

Le mis en cause est accusé d’avoir soutiré d’importantes sommes d’argent à de nombreuses personnes en leur promettant des prêts financiers et des permis de conduire à coût réduit.

​Le suspect, qui faisait l’objet de recherches depuis quatre mois à la suite d’une plainte, a été interpellé le 8 juillet 2026 avec l’appui du commissariat de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi.

​Des centaines de victimes attirées par des promesses de financement

​Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu attirait ses victimes en leur faisant croire qu’il était en mesure de leur obtenir des prêts auprès d’une structure de financement. Séduites par cette offre, 464 personnes venues notamment de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Akpro-Missérété, Lalo et Glazoué ont constitué des dossiers et versé des fonds.

​D’après la principale plaignante, le suspect a reçu au total 4 977 400 francs CFA, versés en plusieurs fois, pour faciliter l’obtention de ces crédits. Une fois les sommes encaissées, l’homme a disparu, coupant tout contact avec les victimes qui réclamaient leur argent.

​Une escroquerie parallèle aux permis de conduire

​Les investigations menées par la Police républicaine révèlent que l’affaire pourrait être encore plus vaste. Plusieurs autres personnes se sont manifestées pour dénoncer des agissements similaires. Ces dernières affirment avoir remis de l’argent au suspect dans le cadre d’un prétendu projet baptisé « Permis Vacances », qui promettait l’obtention de permis de conduire subventionnés.

​Les enquêteurs estiment que des centaines de milliers de francs CFA ont ainsi été collectés auprès de citoyens dans plusieurs départements avant la fuite du présumé escroc. Les auditions se poursuivent afin de recenser l’ensemble des personnes lésées, d’évaluer le montant total du préjudice et de situer formellement les responsabilités dans ce dossier.