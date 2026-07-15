Lola Dewaere stoppée par TF1 : la série Mademoiselle Holmes ne sera pas renouvelée

La série policière Mademoiselle Holmes, diffusée sur TF1 et portée par Lola Dewaere, ne verra pas de troisième saison malgré une audience remarquable pouvant atteindre jusqu’à 3,4 millions de téléspectateurs. Lancée en 2024, cette fiction avait su séduire un public fidèle grâce à son intrigue originale centrée sur Charlie Holmes, une policière atypique et descendante de Sherlock Holmes. Cette annonce officielle met fin au suspense autour du renouvellement de la série, suspendue par la chaîne malgré le succès critique et populaire.

Mademoiselle Holmes racontait l’histoire de Charlie, une femme de 36 ans, discrète et timide, vivant chez son grand-père. Sa vie bascule le jour où, après un accident de la route, elle fait l’expérience d’un paradoxe : de l’introversion naît une personnalité éclatante, débordante d’énergie et d’intelligence. Ce réveil de sa faculté d’observation et d’empathie la transforme en une enquêtrice hors pair. Aux côtés de Samy, son partenaire et allié fidèle, Charlie s’accepte peu à peu comme flic et héritière du mythe Sherlock Holmes. Cette approche originale mêlant psychologie, drame familial et intrigues policières avait contribué à capter un public régulier et enthousiaste.

Cette décision d’arrêter la production intervient quelques mois seulement après les propos optimistes de Cyrielle Mottin, la productrice de la série. En février 2025, elle déclarait à nos confrères : « Nous sommes très contents de cette saison 2. On a l’impression d’avoir avancé dans le bon sens et on est déjà en écriture de la saison 3. On a prévu les dates de tournage et tout ça. Mais évidemment, ce sont les audiences qui vont permettre ou non de renouveler la série pour une nouvelle saison« . Malgré ce climat de confiance, TF1 a décidé de ne pas poursuivre cette aventure, préférant ne pas donner suite à de nouvelles productions.

De nombreux projets pour Lola Dewaere

L’arrêt de Mademoiselle Holmes ne ralentira en rien la carrière de Lola Dewaere, comédienne renommée dans le paysage audiovisuel français. Elle continue en effet d’explorer d’autres univers à travers plusieurs projets en cours ou annoncés. Actuellement, elle poursuit son engagement dans la série policière Astrid et Raphaëlle, où elle tient un rôle majeur et confirme son talent pour les personnages complexes.

Dans un avenir proche, elle participera également à la saison 2 de Cat’s Eyes, une autre fiction dramatique très attendue, renforçant ainsi son ancrage dans des rôles à la fois intenses et captivants. Par ailleurs, Lola Dewaere sera à l’affiche du téléfilm M’endors pas, consacré à l’affaire des viols de Mazan, où elle incarnera Caroline Darian, fille de Gisèle Pélicot et autrice des ouvrages ayant servi de base à ce projet. Ce rôle lui permettra d’aborder un thème sociétal important, mêlant justice et mémoire.

Ces différentes productions témoignent de la polyvalence et de l’engagement de l’actrice dans des œuvres variées, offrant à son public plusieurs occasions de la retrouver prochainement à l’écran, malgré l’arrêt prématuré de Mademoiselle Holmes.