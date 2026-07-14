Mondial 2026 : France et Espagne se retrouvent en demi-finale au Dallas Stadium

La demi-finale de la Coupe du Monde 2026 oppose ce mardi 14 juillet la France à l’Espagne au Dallas Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 20h00 heure locale (GMT+1). Ce match à élimination directe qualifie l’une des deux équipes pour la finale, un rendez-vous crucial qui oppose deux favoris du tournoi.

Les Bleus, entraînés par Didier Deschamps, affichent un parcours remarquable. Ils ont dominé leur phase de groupes avec trois victoires nettes contre le Sénégal, l’Irak et la Norvège, avant d’éliminer la Suède, le Paraguay et le Maroc lors des phases à élimination directe. De son côté, l’Espagne, sous la houlette de Luis de la Fuente, a également connu un sans-faute dans sa poule et s’est assurée une place en finale en battant la Belgique 2-1 en quart de finale.

Ce duel met aux prises deux styles distincts. La France compte sur son attaque menée par Kylian Mbappé, en forme étincelante avec huit buts inscrits en six matchs, et sur un collectif offensif dynamique. L’Espagne, championne d’Europe en titre, mise sur une solidité défensive incarnée par la charnière Aymeric Laporte – Pau Cubarsí et une maîtrise du jeu fondée sur la possession du ballon.

L’enjeu est considérable puisque l’une des deux sélections accèdera à la finale mondiale, une étape décisive dans la quête du titre suprême. Le match se déroulera dans un stade où le public américain, passionné, pourrait jouer un rôle dans l’atmosphère et la performance des joueurs.

Zoom sur France

Didier Deschamps a su constituer une équipe équilibrée autour de cadres comme Kylian Mbappé, plusieurs fois buteur décisif, ainsi que de jeunes talents tels qu’Ousmane Dembélé et Carney Chukwuemeka Olise, qui apportent leur vitesse et leur créativité en attaque. Aurélien Tchouaméni, dont la blessure à la cuisse avait compromis sa présence récente, est attendu pour retrouver le milieu de terrain et donner plus de solidité au bloc défensif et soutien offensif. La France privilégie un système offensif capable d’exploiter la profondeur et la technicité de ses ailiers et milieux de terrain, tout en s’appuyant sur une défense robuste.

Zoom sur Espagne

L’Espagne s’appuie sur une organisation tactique claire sous la direction de Luis de la Fuente. Sa défense repose sur le duo central Aymeric Laporte et Pau Cubarsí, qui a su combiner jeunesse et expérience pour sécuriser l’arrière-garde. Le style de jeu espagnol repose sur la possession collective et une transition offensive rapide. Le groupe s’est montré solide face à des adversaires de haut niveau, notamment lors de la victoire contre la Belgique en quart de finale. Aucune absence majeure n’a été signalée, ce qui permet au sélectionneur d’aligner son équipe type afin de rivaliser avec l’attaque française.

France A venir 20:00 Dallas Stadium Espagne Espagne

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