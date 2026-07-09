Mondial féminin U17 2026 (Q): Idah Azonsou croit en l’exploit des Amazones face au Nigeria

Malgré la courte défaite (3-2) concédée au match aller, la sélectionneuse des Amazones cadettes, Idah Azonsou, reste convaincu que le Bénin peut renverser le Nigeria lors de la manche retour. Une victoire permettrait aux Béninoises de décrocher la toute première qualification de leur histoire pour une Coupe du monde féminine U17.

La sélectionneuse de l’équipe féminine U17 du Bénin, Idah Azonsou, affiche sa confiance avant le match retour du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026. Malgré la défaite 3-2 concédée à l’aller face au Nigeria, la technicienne estime que les Amazones cadettes ont les moyens de décrocher une qualification historique. Battues de justesse le week-end dernier au complexe sportif de Remo Stars, à Ikenne, les Béninoises ont conservé toutes leurs chances avant la manche retour, programmée samedi au stade de Kégué, à Lomé (Togo).

Une victoire permettrait aux jeunes Amazones de décrocher, pour la première fois de leur histoire, un billet pour la phase finale de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA. Conscient de l’ampleur du défi, Idah Azonsou s’attend à une nouvelle confrontation particulièrement disputée face à la sélection dirigée par Akeem Busari. « Nous savons que le Nigeria est l’une des plus grandes nations du football féminin. Ce sera un match très difficile. Mais nous aussi, nous voulons décrocher notre toute première qualification pour la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA », a déclaré la sélectionneuse au micro de BENIN TV (SRTB). Fortes de leur prestation encourageante à l’aller, les Béninoises abordent ce rendez-vous décisif avec l’ambition de renverser les Nigérianes et d’arracher leurs passeports pour le Maroc, hôte de ce tournoi qui aura lieu qui se tiendra du 17 octobre au 7 novembre prochain.