Mark Carney, premier ministre canadien, à Kiev pour l’indépendance de l’Ukraine

Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé dimanche 24 août à Kiev pour participer aux commémorations de la fête de l’indépendance ukrainienne, alors que les dirigeants mondiaux exercent des pressions pour mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie. À son arrivée dans la capitale ukrainienne, M. Carney a écrit sur X (anciennement Twitter) : « En ce jour de fête de l’indépendance ukrainienne, et à ce moment critique de l’histoire de cette nation, le Canada renforce son soutien et ses efforts en faveur d’une paix juste et durable pour l’Ukraine », rapporte l’AFP.