Mark Carney, premier ministre canadien, à Kiev pour l’indépendance de l’Ukraine

Par BENIN WEB TV
Inondations au centre du Mexique : deux morts

La Corée du Nord teste deux «nouveaux» missiles antiaériens (KCNA)

Nigeria : plus de 35 jihadistes tués, affirme l’armée près de la frontière camerounaise

Portugal: un pompier décède en combattant un incendie à Sabugal

Ukraine : la Russie revendique avoir capturé deux villages à Donetsk

Guinée: campagne du référendum reportée d’une semaine

Espagne : la fin des incendies approche, dit la cheffe de la Protection civile

Première visite au Bangladesh depuis 2012 du chef de la diplomatie pakistanaise

Visa refusé à une journaliste de Bloomberg à Hong Kong

Après une brève incursion, Séoul confirme des tirs de sommation à la frontière

Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé dimanche 24 août à Kiev pour participer aux commémorations de la fête de l’indépendance ukrainienne, alors que les dirigeants mondiaux exercent des pressions pour mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie. À son arrivée dans la capitale ukrainienne, M. Carney a écrit sur X (anciennement Twitter) : « En ce jour de fête de l’indépendance ukrainienne, et à ce moment critique de l’histoire de cette nation, le Canada renforce son soutien et ses efforts en faveur d’une paix juste et durable pour l’Ukraine », rapporte l’AFP.

