Mario Mètonou: l’habitude « agaçante » de son père qui a changé sa vie

Dans un entretien exclusif accordé à Peace FM, Mario Mètonou, procureur spécial près la CRIET, a raconté comment l’attention de son père pour ses performances scolaires a marqué sa jeunesse et transformé son regard sur l’éducation.

Dans ses confidences, Mario Mètonou est revenu sur une habitude particulière de son père, administrateur des finances à la retraite, qui l’interrogeait quotidiennement sur ses résultats scolaires.

« Mon père avait une habitude. À chaque fois que tu rentres à la maison, à midi, il te demande ce que vous avez fait. Si vous avez composé, surtout quand vous êtes en devoir, il dit « Alors, tu as travaillé ? » Tu dis « Oui.» Combien ? » Alors, il te pose la même question plusieurs fois dans la journée. Le soir, quand tu rentres, il te repose exactement la même question. Et ça m’agaçait », a confié Mario Mètonou.

De l’agacement à la gratitude …

Cette perception a changé lorsqu’un de ses amis, visiblement affecté, lui a avoué qu’aucun membre de sa famille ne s’intéressait à ce qu’il faisait à l’école.

« Sauf que j’avais un ami à l’époque qui est mon voisin. Leur maison était mitraillenne. Il était de la même classe que moi. Et il me dit… J’étais en sixième. Je me souviens très bien. Il vient me voir.Il était très triste. Et je lui pose la question de savoir « Pourquoi tu es aussi triste ? » », a révélé Mario Mètonou avant de dévoiler une confidence de son ami.

« Il me dit « Mario, chez moi, personne ne s’intéresse à ce que je deviens, à ce que je fais à l’école.», dit-il.

« Et il y avait une telle profondeur, une telle tristesse dans son regard que ça m’a renvoyé à la chance que moi j’avais d’avoir des parents qui se préoccupaient de ce que j’avais fait dans ma journée, qui se préoccupaient des notes que j’ai obtenues, qui se préoccupaient de mon état d’esprit, de la façon dont je m’étais comporté à l’école »

Ce déclic a transformé son agacement en gratitude. « Depuis ce jour-là, à chaque fois que mon père me posait la question de savoir si j’ai bien travaillé, qu’est-ce qu’on a fait à l’école et tout ça, je ne le prenais plus comme un engagement. Il pouvait me poser la question dix fois par jour, je répondais toujours avec plus d’enthousiasme et je lui donnais la réponse.», ajoute-t-il.

Mario Mètonou, aujourd’hui figure centrale de la justice béninoise, est diplômé de l’École nationale d’administration en tant qu’inspecteur de travail et de la sécurité sociale depuis 2001. Il détient également une maîtrise en droit des affaires et carrières judiciaires. Admis au concours des auditeurs de justice, il sortira magistrat de l’École nationale d’administration et de magistrature en 2009.

Ancien procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, il occupe actuellement la fonction de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).