« J’étais… très timide, le plus fragile… », les confidences du procureur Mario Mètonou

Mario Mètonou, procureur spécial près la CRIET a fait des confidences sur son enfance dans un entretien exclusif accordé à Peace FM.

Dans cet entretien dont un extrait a été diffusé ce lundi 30 juin 2025, le procureur Mario Mètonou révélé avoir grandi dans une fratrie de sept enfants.

« J’étais le sixième. Mais j’étais un peu, on va dire, le plus fragile. Ce qui fait que, comme une mère apprécie toujours son enfant le plus fragile et est plutôt très attaché à son enfant le plus fragile, beaucoup pensaient que j’étais le Benjamin, alors qu’effectivement, il y avait quelqu’un d’autre qui est venu après », a dévoilé le procureur spécial près la Criet.

Le procureur a évoqué avec émotion un épisode déterminant de sa vie en classe de CE2, lorsqu’il est tombé gravement malade et a dû rester à la maison pendant tout un trimestre. Sa mère, ancienne enseignante, s’était personnellement investie dans son éducation à domicile durant cette période difficile.

Contre toute attente, après son retour en classe à l’occasion des compositions, il réussit l’exploit de se classer premier.

« Puis, arrive la période de composition. Je vais composer. Et curieusement, je sors premier de la classe. Moi, qui suis resté à la maison tout le trimestre. Et donc, en fait, je trouve que ça a été… C’est un truc que je garde encore en mémoire. Ça a été un vrai défi, un vrai challenge. Et voilà, je suis fier d’avoir relevé ce défi-là», a-t-il confié avec fierté.

Aujourd’hui, Elon’m Mario Mètonou est l’un des visages de la justice béninoise. Il est procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après avoir occupé le poste de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Né d’un père administrateur des finances à la retraite, il est diplômé de l’École nationale d’administration en qualité d’inspecteur de travail et de la sécurité sociale en 2001, et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et carrières judiciaires.

Admis au concours des auditeurs de justice, il a intégré l’École nationale d’administration et de magistrature, d’où il est sorti en 2009 pour entamer sa carrière de magistrat.