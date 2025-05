Bénin: Qui est Angela Aquereburu Rabatel, Directrice Générale de la SRTB et de la télévision nationale ?

- Publicité-

Le mercredi 12 février 2025, Angela Aquereburu Rabatel a été nommée Directrice générale de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) S.A . En plus de cette fonction stratégique, elle occupera simultanément le poste de Directrice de la Télévision nationale. Cette double nomination marque une étape décisive dans la carrière de cette professionnelle aguerrie de l’audiovisuel, connue pour son engagement en faveur du développement du secteur médiatique en Afrique.

Angela Aquereburu Rabatel est une réalisatrice, productrice, auteure de fiction et présentatrice d’émissions télévisées. Franco-togolaise, elle a grandi entre le Togo et la Guadeloupe avant de poursuivre ses études de commerce à l’ESCP en France. Né en 1977, son parcours professionnel l’a d’abord conduite dans le domaine de la distribution de matières premières, puis dans les ressources humaines, avant qu’elle ne se tourne vers sa véritable passion : l’audiovisuel.

En 2009, elle crée avec son époux, le comédien français Jean-Luc Rabatel, la société de production Caring International, marquant le début de leur aventure dans le domaine de la création de contenus télévisuels. Six ans plus tard, en 2015, ils fondent Yobo Studios, une société de production basée à Lomé, avec l’ambition de proposer du contenu africain original et compétitif sur le plan international.

Une Figure Majeure du Cinéma et de l’Audiovisuel Africain

Angela Aquereburu Rabatel est une pionnière dans l’univers audiovisuel africain. Elle a conçu et produit plusieurs séries télévisées qui ont rencontré un franc succès en Afrique et au-delà. Son travail repose sur une approche innovante, qui mêle divertissement et authenticité culturelle, tout en mettant en avant des histoires ancrées dans les réalités africaines.

Consciente du caractère encore émergent du secteur du cinéma et de la télévision au Togo, elle s’est également investie dans la formation de jeunes talents. Grâce à des partenariats et des ateliers de formation, elle a contribué à l’émergence d’une nouvelle génération de professionnels du secteur, tout en favorisant l’intégration des femmes dans les métiers de l’audiovisuel. Son engagement a permis de former des monteuses, directrices de production, costumières et régisseuses, ouvrant la voie à davantage de diversité dans l’industrie.

Une Nouvelle Mission au Service du Bénin

Avec sa nomination à la tête de la SRTB et de la Télévision nationale, Angela Aquereburu Rabatel devra relever plusieurs défis. Son expertise en production de contenus et en gestion de médias sera un atout majeur pour moderniser et dynamiser la télévision publique béninoise. Son ambition de produire des contenus de qualité, capables de rivaliser avec les productions internationales, pourrait insuffler une nouvelle dynamique au paysage audiovisuel béninois.

Son parcours, alliant une solide expérience entrepreneuriale et une connaissance approfondie des enjeux médiatiques en Afrique, laisse présager une transformation significative de la télévision nationale sous son leadership. Avec une vision tournée vers l’innovation et la valorisation du talent local, Angela Aquereburu Rabatel semble prête à relever ce nouveau défi avec brio.